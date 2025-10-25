"Мудис" потвърди кредитния рейтинг на Франция, но понижи перспективата до "негативна"

Международната рейтингова агенция "Мудис" (Moody’s) потвърди кредитния рейтинг на Франция на ниво Aa3, но понижи перспективата от "стабилна" на "негативна" заради повишен риск от политическа фрагментация, която може да затрудни страната в усилията ѝ за овладяване на бюджетния дефицит, съобщи Ройтерс.

Решението на "Мудис" да не понижава рейтинга се разглежда като добра новина за френското правителство, след като в рамките на малко повече от месец три други водещи агенции - "Фич" (Fitch), "Морнингстар Ди Би Ар Ес" (Morningstar DBRS) и "Стандард енд Пуърс" (S&P Global), вече понижиха оценката си за страната.

Френският министър на финансите Ролан Лескюр заяви, че решението на агенцията "отразява абсолютната необходимост от изграждане на колективен път към бюджетен компромис". Той подчерта, че правителството остава твърдо решено да постигне дефицит от 5,4 процента от брутния вътрешен продукт през 2025 г. и да продължи по амбициозната си траектория за връщане на бюджетния дефицит под три процента до 2029 г., като същевременно запази икономическия растеж.

От "Мудис" отбелязват, че решението на правителство да отложи пенсионната реформа до 2028 година може "да изостри фискалните предизвикателства пред правителството и да окаже негативно влияние върху потенциалния темп на растеж на икономиката чрез намаляване на предлагането на работна ръка".

"Франция разполага с високо компетентни публични институции, въпреки че силата на институционалната рамка е подложена на изпитание в контекста на все по-предизвикателен вътрешнополитически контекст", се добавя в доклада на рейтинговата агенция.

Френският премиер Себастиен Льокорню бе принуден да отложи пенсионната реформа в страната, за да спечели ключова подкрепа от левицата, тъй като правителството му бе застрашено от сваляне, отбелязва Ройтерс.

В петък обаче социалистите отново заплашиха да свалят правителството до понеделник, ако в бюджета за 2026 година не бъде включен данък, насочен към милиардерите в страната.

Рискът от по-голяма политическа нестабилност е проблем за френската икономика, като бизнес активността в страната намалява през октомври с по-бързи темпове от очакваното, според данни, публикувани в петък.