Подробно търсене

"Мудис" потвърди кредитния рейтинг на Франция, но понижи перспективата до "негативна"

Мартин Леков
"Мудис" потвърди кредитния рейтинг на Франция, но понижи перспективата до "негативна"
"Мудис" потвърди кредитния рейтинг на Франция, но понижи перспективата до "негативна"
Снимка: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson
Париж,  
25.10.2025 14:17
 (БТА)

Международната рейтингова агенция "Мудис" (Moody’s) потвърди кредитния рейтинг на Франция на ниво Aa3, но понижи перспективата от "стабилна" на "негативна" заради повишен риск от политическа фрагментация, която може да затрудни страната в усилията ѝ за овладяване на бюджетния дефицит, съобщи Ройтерс.

Решението на "Мудис" да не понижава рейтинга се разглежда като добра новина за френското правителство, след като в рамките на малко повече от месец три други водещи агенции - "Фич" (Fitch), "Морнингстар Ди Би Ар Ес" (Morningstar DBRS) и "Стандард енд Пуърс" (S&P Global), вече понижиха оценката си за страната.

Френският министър на финансите Ролан Лескюр заяви, че решението на агенцията "отразява абсолютната необходимост от изграждане на колективен път към бюджетен компромис". Той подчерта, че правителството остава твърдо решено да постигне дефицит от 5,4 процента от брутния вътрешен продукт през 2025 г. и да продължи по амбициозната си траектория за връщане на бюджетния дефицит под три процента до 2029 г., като същевременно запази икономическия растеж.

От "Мудис" отбелязват, че решението на правителство да отложи пенсионната реформа до 2028 година може "да изостри фискалните предизвикателства пред правителството и да окаже негативно влияние върху потенциалния темп на растеж на икономиката чрез намаляване на предлагането на работна ръка".

"Франция разполага с високо компетентни публични институции, въпреки че силата на институционалната рамка е подложена на изпитание в контекста на все по-предизвикателен вътрешнополитически контекст", се добавя в доклада на рейтинговата агенция.

Френският премиер Себастиен Льокорню бе принуден да отложи пенсионната реформа в страната, за да спечели ключова подкрепа от левицата, тъй като правителството му бе застрашено от сваляне, отбелязва Ройтерс.

В петък обаче социалистите отново заплашиха да свалят правителството до понеделник, ако в бюджета за 2026 година не бъде включен данък, насочен към милиардерите в страната.

Рискът от по-голяма политическа нестабилност е проблем за френската икономика, като бизнес активността в страната намалява през октомври с по-бързи темпове от очакваното, според данни, публикувани в петък.

/БП/

Свързани новини

25.10.2025 11:34

Примирието между Льокорню и френските социалисти е в процес на разпад заради финансиста Габриел Зюкман

Прекратяването на политическия сблъсък между френския премиер, макрониста Себастиен Льокорню и френските социалисти продължи само седмица и вчера френският социалистически лидер Оливие Фор заплаши новия кабинет с нов вот на недоверие, ако Льокорню не направи компромиси в проектобюджета си за идната година, предвиждащ мерки за икономии в размер на 30 милиарда евро, предадоха френски медии, сред които Франс прес, "Франс 24" и Бе Еф Ем Те Ве.
18.10.2025 13:09

"Ес енд Пи" намали изненадващо кредитния рейтинг на Франция на фона на политическата нестабилност

Международната рейтингова агенция "Ес енд Пи Глоубъл" (S&P Global) изненадващо понижи кредитния рейтинг на Франция с една степен – от "AA-/A-1+" на "A+/A-1", предупреждавайки, че политическата нестабилност в страната застрашава усилията на
06.10.2025 13:54

Френските акции се обезцениха най-силно от шест седмици след оставката на премиера Себастиан Льокорню

Френските акции поевтиняха рязко днес, регистрирайки най-силния си спад от края на август след оставката на министър-председателя Себастиан Льокорню, което предизвика опасения за нови политически сътресения в страната, съобщи Си Ен Би Си. Индексът
25.09.2025 12:23

Държавният дълг на Франция продължава да нараства през второто тримесечие, според официални данни

Държавният дълг на Франция продължи да нараства през второто тримесечие, достигайки 115,6 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП), като в номинална стойност възлиза на над 3,4 трилиона евро - най-високият в еврозоната, предаде Франс прес. Данните
20.09.2025 12:33

"Морнингстар Ди Би Ар Ес" понижи кредитния рейтинг на Франция – от AA (висок) на AA

В рамките на една седмица втора международна рейтингова агенция понижи кредитния рейтинг на Франция, поставяйки под въпрос способността на страната да овладее дълга си в условия на политическа нестабилност, съобщи "Файненшъл таймс". Късно в петък
20.09.2025 12:13

"Фич" повиши кредитния рейтинг на Италия за първи път от 2021 година

Международната рейтингова агенция "Фич" (Fitch) повиши кредитния рейтинг на Италия – третата по големина икономика в еврозоната – отчитайки политическата стабилност в страната и подобряването на публичните финанси под ръководството на правителството
13.09.2025 08:53

„Фич“ понижи кредитния рейтинг на Франция до A+

Международната рейтингова агенция „Фич“  понижи кредитния рейтинг на Франция от AA- на A+, съобщи агенцията, което вероятно ще повиши разходите по заеми за френския държавен дълг, предаде ДПА.  „Фич“ посочи високия и нарастващ публичен дълг на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:32 на 25.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация