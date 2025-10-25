Примирието между Льокорню и френските социалисти е в процес на разпад заради финансиста Габриел Зюкман

Прекратяването на политическия сблъсък между френския премиер, макрониста Себастиен Льокорню и френските социалисти продължи само седмица и вчера френският социалистически лидер Оливие Фор заплаши новия кабинет с нов вот на недоверие, ако Льокорню не направи компромиси в проектобюджета си за идната година, предвиждащ мерки за икономии в размер на 30 милиарда евро, предадоха френски медии, сред които Франс прес, "Франс 24" и Бе Еф Ем Те Ве.

Преди около 10 дни правителството на Льокорню оцеля при два вота на недоверие в парламента, внесени съответно от радикалната левица и крайната десница. Тогава вотът на недоверие, внесен от радикалната левица, не беше подкрепен от нейните предизборни коалиционни партньори - социалистите. Причината беше, че преди вота Льокорню обяви, че спорната пенсионна реформа, увеличаваща възрастта за пенсиониране и осигурителния стаж, се отлага с най-малко 8 месеца. Това беше едно от исканията на социалистите в замяна на тяхната толерантност по отношение на новото правителство.

Но след като Льокорню внесе проектобюджета за идната година за обсъждане в парламента, социалистите напомниха за друго свое искане – въвеждането на данък върху състоянието на най-богатите французи. Льокорню е против това. Неговият предшественик – центристът Франсоа Байру, също беше против подобна мярка. Президентът на Франция Еманюел Макрон също не иска въвеждане на такъв данък. Категорично против са и десните от партията "Републиканците", а техният лидер Брюно Рьотайо, доскорошен вътрешен министър, предупреди, че подобен данък ще изгони богатите французи от Франция и от това ще спечелят само други страни, където френските богаташи ще преместят данъчната си регистрация. Рьотайо припомни, че данък върху богатството ще изгони и бъдещите богати инвеститори от страната. Но социалистите продължават да упорстват и сега заплашват кабинета на Льокорню с вот на недоверие, ако такъв данък не бъде предвиден в проектобюджета.

С това искане на социалистите във френската политика се озова забъркан и френският икономист Габриел Зюкман, отбелязва Франс прес. Допреди няколко години той беше малко познато име, а днес е плашило за богаташите.

Зюкман е роден през октомври 1986 г. в Париж в семейството на медици. Майка му е имунолог, а баща му работи със заразени с вируса на СПИН. Зюкман е запален по пианото и е баща на три деца.

Той решава да се впусне в дела, които да повлияят на държавата, когато е на 15 години и е силно потресен от едно политическо събитие – това, че крайнодесният лидер Жан-Мари Льо Пен, бащата на настоящата крайнодясна лидерка Марин Льо Пен, достига до втория тур на френските президентски избори през 2002 г. Зюкман описва това като "травмиращо политическо събитие в юношеските му години".

В крайна сметка Льо Пен не печели изборите. През 2018 г. Зюкман признава, че класирането на крайнодесния политик на втория тур на изборите във Франция е повлияло на собствените му политически възгледи, насочени върху това как да се избегне повтаряне на подобно бедствие. "Досега ние се провалихме", казва тогава Зюкман, визирайки, че през 2017 г. на втория тур на президентските избори във Франция се класира крайнодясната лидерка Марин Льо Пен. Пет години по-късно на втория тур на президентските избори през 2022 г. отново се класира Марин Льо Пен. Три години след този вот крайната десница води в допитванията във Франция, а на изборите за Европарламент през юни 2024 г. тя се класира от Франция на първо място с голяма преднина пред лагера на Макрон.

Габриел Зюкман завършва Висшето училище за подготовка на административни кадри в Кашан през 2010 г. След това кара магистратура по политическа икономия и икономически анализи. Има и докторантура по икономика от Парижкото училище по икономика. Докторската му дисертация анализира това дали заможни френски граждани напускат Франция заради данъците върху тяхното състояние. Научен ръководител на Зюкман е прочутият френски икономист Тома Пикети. През 2014 г. докторската дисертация на Зюкман получава наградата на Френската икономическа асоциация за най-добра докторска дисертация за годината.

След като завършва обучението си, Зюкман е асистент и докторант в Калифорнийския университет в Баркли и в Лондонското училище по икономика. Бил е и един от директорите на Базата данни за световното богатство и приходи. Пише за специализирани икономически издания. Основател е и на независимата изследователска организация Европейска данъчна обсерватория, базирана в Парижкото училище по икономика. От 2023 г е професор в Парижкото училище по икономика и във Висшето административно училище на Франция (Екол нормал сюпериор - Еcole normale supérieure), подготвящо кадри за френската политика и икономика.

Зюкман си спечелва слава и с трудовете си за данъчните си убежища, но най-вече с идеята си за облагане с 2 процента данък на състоянието на най-богатите жители на Франция, тоест тези, които притежават над 100 милиона евро, отбелязва Франс прес.

Предложението за този данък вече е известно като "Данък Зюкман". Самият Зюкман предпочита то да носи името на заможния французин Бернар Арно, който е собственик на холдинга Ел Ве Ем Аш.

Зюкман казва, че почти всички са съгласни, че има нужда от минимално данъчно облагане на най-богатите. Той допълва, че тази идея се подкрепя и от седем лауреати на Нобеловата награда за икономика, без да ги назовава поименно. Всичко това спечелва на Зюкман не само симпатии, но и негативи и той е дефиниран като активист на екстремистката левица, посочва Франс прес.

През 2019 г. Зюкман публикува книгата "Триумфът на несправедливостта" заедно с колежката си Еманюел Саез. В тази книга двамата изследователи анализират начини за облагане с данъци на най-богатите домакинства и компании.

Миналата година бразилското ротационното председателство на Г-20 възложи на Зюкман задачата да подготви доклад за облагане с данъци на най-големите богаташи в света, припомня Франс прес.

Зюкман е бил и икономически съветник на американските демократи Елизабет Уорън и Бърни Сандърс по време на предизборната им кампания за президентските избори в САЩ през 2020 г., допълва агенцията.

Заради икономическите си възгледи и трудове французинът, който плаши богаташите, получава и редица международни отличия.

Френските социалисти настояват сега за данък върху най-богатите, но неотдавна те се оказаха замесени в скандал около големите харчовете на парижката кметица Ан Идалго, която също е социалистка, припомнят френските медии Ер Ем Се "Депеш", Бе Еф Ем Те Ве, "Фигаро" и "Капитал".

През септември асоциацията "Гражданска прозрачност" и медията "Медиапар" разкриха какви са разходите, направени от Идалго в последните няколко години. От разкритията става ясно, че тя е похарчила 84 000 евро за дрехи и 125 000 евро за командировки. Данните са за периода 2020-2024 г. Така например Идалго си е купила две рокли за 6320 евро от бутик на "Диор" и палто за 3067 евро от бутик на "Бърбъри" в Париж, съответно през 2023 г. и 2024 г. Командировките ѝ пък са я отвеждали между другото на два пъти до Ню Йорк - през 2023 г. и през 2022 г. , като това е струвало съответно 9810 евро и 10 034 евро, посочва Ер Ем Се.

Всяка година Идалго разполага с бюджет от около 20 000 евро, за да си купува дрехи в качеството си на градоначалник. Това са прочутите представителни средства, отпускани на кметовете на Париж, пише "Медиапар". Медията отбелязва, че Идалго все пак не харчи цялата сума, а връща по нещичко в бюджета. Така например тя е върнала 714 евро през 2024 г., 4900 евро през 2023 г., 5800 евро през 2022 г. 14 евро през 2021 г. и 2800 евро през 2020 г.

Ер Ем Се пък пише, че Идалго се придържа към принципа за прозрачност на разходите, които прави, само когато обстоятелствата я принудят – примерно, ако някоя медия или асоциация разкрие някакви данни, както се случи този септември.

Покрай разкритията за разходите на Идалго наяве излязоха и разкрития за разходите на кметове на отделни парижки райони. Така например социалистът Ерик Льожоандр, който е кмет на 18-и парижки район, е похарчил близо 10 000 евро за химическо чистене и семейни вечери, финансирани с държавни средства, твърди френската министърка на културата Рашида Дати, която е от десноцентристката партия "Републиканците" и съвместява министерския пост с поста на кмет на 7-и парижки регион. Дати беше начело и на изборната листа на „Републиканците“ за общинските избори в Париж през 2020 г. Тя има амбициите да се кандидатира и за общинските избори в Париж догодина, на които Ан Идалго вече обяви, че няма да се бори за трети кметски мандат.

Според социалистите пък кметицата на 8-и парижки регион Жан Отсер, която е от "Републиканците", си е купила за 4 години дрехи на обща стойност 35 000 с пари на данъкоплатците. Самата Отсер твърди, че други кметове на столични парижки райони са издействали за свои близки социални жилища, припомнят Ер Се Ем и "Капитал".

А що се касае до десноцентристката Рашида Дати, която в миналото беше и министър на правосъдието при президента Никола Саркози и нашумя и с рекламираната си в медиите бременност и съдебни дела, касаещи бащинството на детето ѝ, сега тя също се сблъсква със съдебни неволи. Догодина през есента срещу нея ще започне процес по обвинения в корупция и трафик с влияние, припомнят "Депеш" и "Фигаро". Дати е заподозряна, че е получила 900 000 евро в периода 2010-2012 г. за предполагаеми консултантски услуги за компанията "Рено-Нисан" и нейния тогавашен ръководител Карлос Гон, който после също се забърка в съдебни проблеми. Самият Гон също ще бъде съден за корумпиране и финансови злоупотреби. По времето, когато Дати е консултирала компанията на Карлос Гон, тя е била евродепутат и се смята, че в Европарламента тя е подкрепяла интересите на "Рено-Нисан" и е заемала позиции в полза на компанията, без да информира ЕП, че има консултантски договор с нея, припомня "Радио Франс".

Неотдавна по време на прераснало в скандал заседание на кметовете на парижките региони социалистката Идалго припомни на Дати именно тези нейни съдебни неволи, когато Дати разкритикува Идалго, че харчи много държавни пари за дрехи и пътувания. Идалго се защити, че държавата отпуска на кметовете средства за представителни разходи, за да не се налага те да се изкушават да се подават на корупция, както е било в случая с Дати. В допълнение по време на скандала Идалго заяви, че заплатата на кмета на Париж се свежда до 4900 евро месечно, след като бъдат приспаднати от нея данъците и осигуровките. Идалго призова Дати, известна с предпочитанията си към луксозни дрехи, да се опита да живее с 4900 евро месечно, пишат "Фигаро", "Капитал" и Бе Еф Ем Те Ве. Тази хвърлена ръкавица на социалистката към представителката на "Републиканците" породи доста коментари във френските медии.

Минималната заплатата във Франция е около 1800 евро бруто на месец за 35-часова седмица и след приспадане на данъци и осигуровки става около 1400 евро месечно, което е доста под 4900-те евро, за които говори Идалго, припомня специализираният сайт calcul-salaire-brut-en-net.fr/smic. В социалните мрежи мнозина предложиха социалистическата кметица на Париж да им даде 4900 евро на месец, за да ѝ покажат, че с тази сума може да се оцелее, особено ако човек получава обичайно по-малко от тази сума на месец, допълва "Фигаро".