Италия и Франция се впускат в битката за бюджета, а експерти ги съветват да се поучат от примера на Португалия

Почти по едно и също време втората и третата най-големи икономики в ЕС представиха миналата седмица проектобюджетите си за идната година. Новият френски премиер Себастиен Льокорню го направи миналия вторник, а италианското правителство - в петък. Сега проектобюджетите на Франция и на Италия се дебатират в респективните парламенти на двете страни, като дебатите се очертават да бъдат оспорвани и в двата случая, обобщават АНСА и Франс прес.

Проектобюджетите на Франция и на Италия бяха представени в момент, в който дългът на Франция възлиза на 115,6 процента от БВП, а този на Италия е 135 процента от нейния БВП. Бюджетният дефицит на Франция за миналата година беше 5,8 процента от БВП. Ето защо мерките заложени в проектобюджета, представен от Льокорню, целят да сведат дефицита догодина в границите на 4,7 процента - 5 процента от БВП, а до 2029 г. той да спадне под изискваната граница в ЕС, а именно под 3 процента от БВП, отбелязва Франс прес. Италия очаква за тази година бюджетният й дефицит да е около 3 процента - 3,1 процента от БВП, след като първоначално беше прогнозирала, че той ще е 3,3 процента от БВП. Миналата година бюджетният й дефицит беше 3,4 процента от БВП, припомня „Евронюз“. Мерките, представени в проектобюджета на Италия за догодина, целят да сведат дефицита до 2,8 процента от БВП.

Законът за проектобюджета, представен от правителството на Мелони миналия петък, обхваща мерки както за 2026 г., така и мерки за по-дълъг период – до 2028 г. Обичайно дискусиите в двете камари на италианския парламент продължават почти до края на годината и много често законопроектът за бюджета е одобряван в последния възможен работен ден на годината, посочва АНСА. Проектобюджетът, представен от френския премиер Льокорню, пък се съдържа в два законопроекта – първият е така нареченият закон за финансите и касае постъпленията в хазната. От понеделник той се обсъжда в Комисията по финансовите въпроси на долната камара на френския парламент. Вторият законопроект е така нареченият закон за финансиране на социалното осигуряване и той започва да се дискутира от утре в Комисията по социални въпроси на долната парламентарна камара. Народните представители имат съответно срок от 70 и от 50 дни, за да разгледат двата законопроекта, като принципно се очаква те да бъдат одобрени преди 31 декември на настоящата година. Заради политическата криза във Франция и заради обещаните и от левицата, и от десницата много предложения за промяна в текстовете на двата законопроекта, този процес може да се забави. Ако това се случи, ще бъде приет законопроект за временно финансиране на страната, докато бъдат одобрени двата основни законопроекта за бюджета за идната година, припомня Франс прес.

Законопроектите за бюджета на Франция и на Италия бяха внесени малко след като няколко агенции за кредитен рейтинг промениха оценките си за тези две страни. Рейтинговата агенция „Морнингстар Ди Би Ар Ес“ повиши рейтинга на Италия от „ВВВ (висок)“ на „А (нисък)“, а рейтинговата агенция „Фич“ повиши оценката за Италия от „ВВВ –„ на „ВВВ +“, обобщават италиански медии. Същевременно рейтингова агенция "Ес енд Пи Глоубъл" понижи кредитния рейтинг на Франция от "AA-/A-1+" на "A+/A-1", предаде Ройтерс. „Фич“ на свой ред намали рейтинга на Франция от „АА –„ на „А +“, допълва Франс прес. "Морнингстар Ди Би Ар Ес" също понижи рейтинга на Франция от "AA (висок)" на "AA", съобщи "Файненшъл таймс".

Какви мерки се съдържат в законопроекта за бюджета на Италия

Италианският премиер Джорджа Мелони обяви миналия петък, че проектобюджетът, който правителството й представя, „е сериозен, балансиран и отговорен бюджет на стойност 18,7 милиарда евро, който концентрира ресурсите върху семействата, труда, предприятията и здравеопазването“.

Мерките в проектобюджета включват намаляване на данъците за средните класи в общ размер от 9 милиарда евро за три години. Най-ниските пенсии ще бъдат увеличени с 20 евро месечно, но тук ще става дума само за пенсиите на хора, навършили 70 години.

Заложено е и увеличаване с 50% на плоския данък върху доходите на чуждестранните заможни лица, които се преместват в Италия, съобщават "Файненшъл таймс", „Дейли телеграф“, АНСА и Ройтерс. Досега заможните чуждестранните жители, които искаха да се преместят в Италия, плащаха плосък данък от 200 000 евро върху доходите си. Сега се планира сумата да се увеличи до 300 000 евро. Близо 1500 лица са се възползвали от тази мярка през 2023 г., според данни на Сметната палата. Мярката е генерирала 315 милиона евро приходи за държавата между 2020 г. и 2023 г., съобщава Ройтерс.

В проектобюджета няма да има директна такса върху свръхпечалбите на компаниите, което се хареса на бизнеса и на десноцентристите в управляващата коалиция. Десноцентристите са от партията „Форца Италия“ на външния министър Антонио Таяни. Основател на партията беше бизнесмена Силвио Берлускони, припомнят италиански медии. Италианските банки и застрахователни компании обаче ще допринесат за бюджета в размер на 4,4 милиарда евро, като мерките в тази насока получиха събирателното име „Данък Робин Худ“. Те се подкрепят от крайната десница в управляващата коалиция. Крайната десница това е партията „Лига“ на вицепремиера и министър на транспорта и инфраструктурата Матео Салвини. Така наречения „Данък Робин Худ“ обаче не се нрави на десноцентристите и се очертава това да е спорен въпрос при дискутирането на проектобюджета в парламента и дори да се стигне до значителни промени в първоначално планираните мерки

В проектобюджета ще има и 1,6 милиарда евро за мерки за подпомагане на семействата, за насърчаване на раждаемостта и на възможността за закупуване на първо семейно жилище. Предвидено е и увеличаване на бонусите за работещи майки от 40 на 60 евро на месец. Предвидени са и 1,9 милиарда евро за стимулиране на растежа на заплатите чрез данъчни облекчения върху бонусите за продуктивност, върху заплащането на нощните дежурства или върху сумите, плащани за работа на национални празници. Общо за трудовия пазар и за заплатите са планирани почти 5 милиарда евро, разпределени между намаляване на данъка върху доходите на средната класа и мерки за увеличаване на допълнителното възнаграждение, подкрепа на работещите майки и насърчаване на подновяването на договорите.

За предприятията са насочени около 8 милиарда евро в инвестиции, за да се подкрепи растежа и конкурентоспособността на производствената система. За здравеопазването, в допълнение към допълнителните 5 милиарда евро, вече отпуснати с предишния закон за бюджета, се отпускат още 2,4 милиарда евро и така се получава общата сума от 7,4 милиарда евро допълнителни ресурси. Допълнително финансиране за здравеопазването ще позволи наемането на 6300 медицински сестри и на 1000 лекари и ще доведе до увеличаване на заплатите на медицинските сестри на около 1630 евро през 2026 г., отбелязва Франс прес.

В проектобюджета е заложно и да се сложи край на данъчната спирачка за имотите за краткосрочен наем, предаде Ройтерс. Сега данъкът е 26 процента, но може да се намали на 21 процента за един от притежаваните от наемодателя имоти, в случай че той отдава няколко имота за краткосрочен наем. Сега се планира това намаление с 5 процента да отпадне. Десноцентристите възразяват, а мярката не се посреща добре и от представители на индустрията.

В проектобюджета се предвижда и увеличаване на акцизите върху цигарите, което ще рефлектира върху крайната им цена с 15 евроцента догодина и с 60 евроцента след три години.

Предвижда се и при определени ситуации туристи и алпинисти, закъсали в планината, да плащат за организираните от властите спасителни акции. 150 милиона евро ще отидат за подкрепа за непълнолетни, за които е разпоредено да се грижат социалните служби, а не семействата им. Ще бъдат увеличени средствата и за лечение на различни зависимости. 200 милиона евро ще бъдат отделени за превенция срещу природни бедствия.

50 милиона евро ще бъдат предназначени за помощ за Украйна за идната година, като тези средства ще подпомогнат икономическото възстановяване и укрепването на инфраструктурата в стратегически сектори на тази страна.

Финансовата ситуация на Италия се подобрява в последните години. Данъчните постъпления в италианската хазна нараснаха благодарение на растежа на пазара на труда и на създаването на нови работни места, които съответно са обложени с повече данък върху доходите. А повече данъчни постъпления водят до намаляване на бюджетния дефицит, отбелязва Ройтерс. За периода януари-юли на настоящата година постъпленията от данъци в хазната са нараснали с 16 милиарда евро спрямо същия период на миналата година. Причината за тази позитивна тенденция не е само работата на правителството на Мелони. Всъщност повишаването на притока от данъци в хазната се дължи и на мерките срещу неплащането на данъците, които действат от 2011 г. насам и постепенно дават резултати, отбелязва Ройтерс.

Резултат за подобряване на финансовата ситуация на Италия дават и действията на прагматичния министър на финансите Джанкарло Джорджети. Той беше и министър на икономическото развитие в кабинета на предшественика на Мелони - Марио Драги, припомня Франс прес. Джорджети подкрепи идеята на Мелони за премахване на гражданския доход – сума, изплащана от държавата на някои безработни. Такава сума се получаваше от 2,5 милиона души в страната. Гражданският доход беше въведен от левоцентристите, управлявали страната преди правителството на Марио Драги. Според Мелони гражданският доход е насърчил много хора изобщо да не си търсят работа, тъй като те са разчитали, че държавата ще ги финансира с фиксирана сума всеки месец. Гражданският доход е бил получаван и неправомерно от хора, които не са имали право на него, установиха и някои проверки.

Джорджети подкрепи и идеята на Мелони за премахване на супербонуса за енергийно обновление на сградите, който заедно с гражданския доход водеше до „източване“ на големи суми пари от държавната хазна. Джорджети въведе и съкращения на разходите и наложи спирачка на инвестициите в здравеопазването и културата. Италианската държава освен това продаде дялове, които имаше в някои ключови компании.

В допълнение на тези мерки за икономии Италия се оказа отличник в ЕС по усвояване на средства по плана за устойчивост и развитие на икономиката. По този план страната, която беше най-тежко засегната от коронавирусната пандемия, получава близо 200 милиарда евро. Италия досега е получила общо 140 милиарда евро от тази сума, преведени й на няколко транша. Предстои тя да получи още 54 милиарда евро, припомня Франс прес.

Но ситуацията далеч не е толкова цветуща. Мерките, предприети от Мелони, доведоха до зрелищно намаляване на бюджетния дефицит на страната за три години, от 8,6 процента от БВП до сегашните 3,3 процента от БВП с реална тенденция на спад под 3 процента от БВП догодина, припомня АНСА. Постигнатото от Италия за намаляване на дефицита е фантастично, заяви на 17 октомври Алфред Камер, директор на отдела за Европа към Международния валутен фонд. Но в Италия покупателната способност си остава ниска, при заплатите има стагнация и те не успяват да догонят инфлацията. Растежът на икономиката е анемичен - от 0,5 процента за настоящата година, отбелязва Франс прес. Застаряващо население, слаба производителност, намаляващ износ, недостиг на работна ръка в определени отрасли – това са някои от негативните тенденции, наблюдавани в страната. В допълнение младите италианци продължават да напускат Италия, като само през миналата година 156 000 италианци на средна възраст от 33 години са емигрирали, според Националния статистически институт. Ниската раждаемост също рефлектира върху ситуацията на страната. Вчера Националният статистически институт съобщи, че броят на новородените през миналата година е ударил ново дъно. През 2024 г. в Италия са се родили само 369 944 бебета, което е спад с 2,6 процента спрямо предходната година, предаде АНСА.

Всичко това принуждава населението на страната да работи и по-дълго. Вчера в доклад на Държавната счетоводна служба - централен орган за подкрепа и контрол на парламента и правителството в областта на политиките, процесите и изпълнението на бюджета - се констатираше, че в Италия възрастта за пенсиониране ще нарасне до 68 години и 11 месеца до 2050 г. А през 2067 г. се очаква възрастта за пенсиониране да достигне 70 години, предаде АНСА.

Същевременно в страната така наречената „подземна“ икономика продължава да прогресира силно. Данни за 2023 г., оповестени от Националния статистически институт на 17 октомври показаха, че този тип икономика генерира 217 милиарда евро, които не попадат в държавната хазна. Този сектор включва труда на черно, недекларираните данъци, постъпленията от трафик на дрога и проституция, припомня Франс прес.

Според данните на Националния статистически институт, оповестени миналата седмица и касаещи 2024 г., над 5,7 милиона души в Италия живеят в условия на абсолютна бедност, което е 9,8 процента от населението. Тези хора не могат да удовлетворят и най-основните си потребности или да купят най-основните продукти. От тях 1,28 милиона души са непълнолетни, посочва АНСА.

Какви мерки се съдържат в проектобюджета на Франция

В бюджета на Франция за следващата година са планирани мерки на обща стойност около 30 милиарда евро, разпределени между нови данъци (14 милиарда евро) и икономии в разходите (17 милиарда евро), предаде Франс прес. Това е под планираните от предходното правителство на центриста Франсоа Байру мерки, които трябваше да донесат на държавата 44 милиарда евро. Правителството на Льокорню се ангажира да остави последната дума по проектобюджета на парламента, като се откаже от прилагането на член 49,3 от конституцията на Франция, който позволява приемането на закон без гласуване в пленарна зала.

Сред мерките в проектобюджета е удължаването на така наречения диференциален принос на високите доходи, въведен през 2025 г. и предвиждащ минимална данъчна ставка от 20% за домакинствата с доходи над 250 000 евро годишно, припомня Франс прес. Мярката ще действа, докато дефицитът на Франция не падне под 3 процента от БВП. В проектобюджета има и частичното запазване на допълнителния данък върху печалбите на най-големите предприятия, данък върху холдинговите дружества и премахване на над 3000 държавни длъжности.

Социалистите вече обявиха, че ще внесат поправка, предвиждаща въвеждането на данък, който да носи името на френския финансист Габриел Зюкман и който предвижда 1800 данъкоплатци във Франция с имущество на стойност най-малко 100 милиона евро да плащат минимален данък в размер на 2 процента от това имущество. Мярката вече породи недоволството на видни бизнесмени. Премиерът Льокорню, подобно и на предшественика му Байру са против нея. Според консервативната десница „Републиканците“ на Брюно Рьотайо подобен данък би прокудил от Франция най-богатите французи и инвеститори и те биха отнесли богатството си на друго място.

В социалната сфера проектобюджетът предвижда замразяване на пенсиите и по-високи разходи за лекарства.

В проектобюджета се взимат под прицел 23 фискални ниши, които ще бъдат премахнати, тъй като са преценени като стари или неефикасни, допълва Бе Еф Ем Те Ве. Сред тях са фискалната ниша за нобеловите лауреати, която предвижда освобождаване от данъци на сумата, получавана заедно с Нобеловата награда, а именно 11 милиона шведски крони. Друга фискална ниша, която ще бъде премахната, е тази върху приходите, произтичащи от присъждане на Ордена на Почетния легион. Ще бъде премахнато и приспадане на разходите, които професионални спортисти правят, за да се пренасочат след края на спортната си кариера към друга професия. Според френските медии „Експрес“ и „Пюр“ се предвижда дори премахване на данъчните преимущества за болни с дълготрайни заболявания, като например раковите болести, като това би спестило на Франция 700 милиона евро. Ще бъдат намалени и данъчните облекчения за някои категории родители, чиито деца посещават училище. Сега те възлизат на 153 евро за гимназист и 183 евро за студент. Във Франция има общо 474 фискални ниши на обща стойност 85,1 милиарда евро, припомня „Експрес“.

Премиерът Льокорню заяви, че е отворен към всякакви идеи и компромиси по предложените от него мерки в бюджета. Марин Льо Пен, лидерката на крайната десница „Национален сбор“, вече дефинира бюджета като „Музей на всички възможни ужаси“, припомня Бе Еф Ем Те Ве. Льокорню оцеля вече при два вота на недоверие, но сега ще се озове в адския казан на дебатите за бюджета, коментира Франс прес.

За да оцелее в първите вотове на недоверие в парламента, правителството на Льокорню пожертва приетата през 2023 г. реформа на пенсионната система. Засега тя няма да се прилага поне 18 месеца. Реформата предвижда увеличаване на възрастта за пенсиониране от 62 на 64 години до 2030 г. Според привърженици на тази мярка, това е необходимо за Франция, отбелязва Ройтерс.

При социалиста Франсоа Митеран възрастта за пенсиониране в страната беше намалена през 1982 г. от 65 на 60 години, припомня агенцията. Средната възраст за пенсиониране в ЕС е 65 години за мъжете и 64,5 години за жените, но се очаква и двете да се увеличат с две години в идните десетилетия, според доклада за застаряването на населението, представен от ЕК миналата година.

Ранно пенсиониране и удължаване на продължителността на живота означава, че французите прекарват средно по 23,3 години в пенсия спрямо 18,8 години за германците. Сега Франция харчи 14,2 процента от БВП на година за пенсии при средно харчене в ЕС на 11,7 процента от БВП. Само Италия и Австрия харчат повече за пенсии. Всичко това рефлектира върху финансовото състояние на страната и увеличава бюджетния дефицит. Но пък означава, че във Франция само 3,6 процента от френските пенсионери живеят в бедност, коментира Ройтерс.

Във Франция за излизане в пенсия се изисква и осигурителен стаж от 42 години, който според реформата на пенсионната система трябваше да се увеличи на 43 години до 2027 г. И сега хората във Франция, започнали по-късно работа, работят често пъти след 62-годишна възраст. Във Франция всеки може да се пенсионира при пълна пенсия едва на 67 години независимо от осигурителния стаж, допълва Ройтерс.

След като се отказа от прилагането за 18 месеца на пенсионната реформа, Льокорню сега ще трябва да представи мерки, които да компенсират това суспендиране, заяви миналата седмица еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис, припомня Франс прес. Самият Льокорню заяви, че суспендирането на прилагането на пенсионната реформа ще струва на страната 400 милиона евро през 2026 г. и ще бъде компенсирано с други икономии. През 2027 г. суспендирането ще струва 1,8 милиарда евро, които също трябва да бъдат компенсирани с други икономии, предупреди Льокорню.

Според Витор Гашпар, директор по бюджетните въпроси към МВФ, фискалните и бюджетните реформи на Франция са достатъчни, за да стабилизират финансовото състояние на страната до 2030 г., припомня Франс прес. Но според бившия френски министър на икономиката и бивш еврокомисар за вътрешния пазар Тиери Бретон „Франция е единствената страна в ЕС, която не успява за балансира бюджета си“, припомня „Миди Либр“.

Финансовото положение на страната се влияе и от застаряването на населението, недостига на работна ръка в определени отрасли, намаляването на раждаемостта. А влошеното финансово състояние на страната се отразява и на финансовото състояние на хората като цяло и според статистическите данни Националния институт за статистически и икономически изследвания през 2023 г. 9,8 милиона души в страната са живеели под прага на бедността.

Според данни на Европейската статистическа служба (Евростат) за миналата година един френски регион и две италиански области са сред районите в ЕС с най-висок риск от бедност и социално изключване. Става дума за Френска Гвиана и за италианските области Калабрия и Кампания, припомня „Ти Джи Ком 24“.

Португалия – пример за следване

В последно време Италия е сочена за пример, който би трябвало да следва Франция, за да намали бързо дефицита си. Но всъщност и Италия, и Франция трябва да се поучат от примера на Португалия, отбелязват френските медии „Поан“ и Ер Ем Се.

Португалия демонстрира днес завидно бюджетно здраве и през настоящата година ще регистрира отново бюджетен излишък, докато и Италия, и Франция имат дефицити. Миналата година Португалия отново се похвали с бюджетен излишък. Очертава се и дългът на Португалия да спадне от 94 процента от БВП на 88 процента от БВП за три години. За сравнение за последно Франция е регистрирала бюджетен излишък през 1974 г., точно когато в Португалия се зараждаше демокрацията.

През 2010 г. в разгара на кризата в еврозоната португалският дефицит достигна 9 процента от БВП, което е двойно повече от този на Франция сега. Тогава дясното португалско правителство приложи шокова терапия – масирана приватизация на ключови държавни компании и банки, повишаване на ДДС и на данъка върху доходите, намаляване на броя на държавните служители. Пет години по-късно, когато левицата дойде на власт в Португалия, тя увеличи още повече данъците за хората с високи доходи. Всички тези жертви започнаха да дават резултати от 2017 г. и започна да се говори за „португалско чудо“. Тогава структурни реформи, съчетани с политика за привличане на инвестиции, съживиха икономиката и чуждестранни компании започнаха да прииждат в страната, привлечени и от това, че там има ниска минимална заплата. Последва и масово установяване на чужденци в Португалия и увеличаване на туристическия поток. Започна и процес на модернизация на страната. Работни места в селското стопанство и в строителството бяха унищожени, но пък бяха създадени работни места в туризма, търговията, услугите. Това се отрази и на икономическия растеж и сега той се очаква да е 2 процента през 2025 г., което е двойно повече спрямо този Франция и процент и половина повече спрямо този на Италия. Португалия планира да увеличи пенсиите и да намали и някои данъци. Изводите, които може да си направят въз основа на примера на Португалия и Франция, и Италия, са, че смелите политики дават резултати в крайна сметка. По-специално Франция може да си направи и извода, че финансовото положение на една страна може да се подобри и без управляващите да имат абсолютно мнозинство в парламента. В Португалия десноцентристите на премиера Луиш Монтенегро сега нямат абсолютно мнозинство, но са съумели все пак да намерят начин да постигнат целите си, коментират Ер Ем Се и „Поан“.