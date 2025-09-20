"Фич повиши кредитния рейтинг на Италия за първи път от 2021 година

Подробно търсене

Бойчо Попов
Снимка: AP/Henny Ray Abrams, архив
Рим,  
20.09.2025 12:13
 (БТА)

Международната рейтингова агенция "Фич" (Fitch) повиши кредитния рейтинг на Италия – третата по големина икономика в еврозоната – отчитайки политическата стабилност в страната и подобряването на публичните финанси под ръководството на правителството на Джорджа Мелони, предаде Ройтерс. Това е първото повишение на рейтинга на Италия от агенцията от 2021 година.

"Фич" повиши рейтинга на Италия от "BBB" на "BBB+" и запази стабилната му перспектива съгласно очакванията на анализаторите. Решението бе взет, след като миналата седмица агенцията повиши рейтингите и на други периферни държави от еврозоната – Испания и Португалия.

От агенцията посочиха, че "настоящата политическа рамка и стабилната политическа обстановка са благоприятни за постигането на целите на Италия, а новият процес на многогодишно планиране служи като важна опора за поддържане на фискална предпазливост".

Ходът подчертава промяната в политическата ситуация в Европа. През миналата седмица "Фич" понижи рейтинга на Франция – втората по големина икономика в еврозоната, където чести смени на правителства на малцинството затрудняват приемането на бюджет, целящ намаляване на дефицита.

В миналото Италия често беше смятана за най-слабото звено в еврозоната, а страната преживяваше чести промени на правителства.

Министър-председателят Джорджа Мелони коментира, че повишаването на рейтинга е знак за доверие от международните пазари и резултат от политическата стабилност, надеждните икономически политики и подкрепата за заетостта и предприемачеството.

Според данни на правителството бюджетният дефицит на Италия за 2024 година възлиза на 3,4 на сто от брутния вътрешен продукт, в рамките на поставената цел от 3,8 на сто. Министърът на икономиката Джанкарло Джорджети изрази очакване, че дефицитът може да падне под тавана на изискванията на Европейския съюз от 3 на сто още тази година – една година по-рано от предвиденото.

"Върнахме Италия на правилния път", заяви Джорджети след решението на рейтинговата агенция.

В прогнозата на "Фич" се посочва дефицит от 3,1 на сто от БВП през тази година. Агенцията отбелязва стабилното изпълнение на данъчните приходи, разширяването на данъчната база, подобрените условия на пазара на труда и нарастващото спазване на данъчното законодателство.

По отношение на отбраната "Фич" очаква разходите да достигнат 2 на сто от БВП през 2025 година, основно поради прекласифициране на разходи, като се предвиждат ограничени допълнителни увеличения през 2026-2027 година.

Прегледът на рейтинга на Италия от "Фич" ще бъде последван през следващите седмици от оценки на "Ес енд Пи Глобал" (S&P Global) - на 10-и октомври, "Мудис" (Moody’s) - на 21-и ноември, "Морнингстар Ди Би Ар Ес" (Morningstar DBRS) - на 17-и октомври и "Скоуп Рейтингс" (Scope Ratings) - на 31-и октомври.

/БП/

