Президентът на Турската космическа агенция стана първият турски представител, оглавил Организацията за космическо сътрудничество в Азиатско-тихоокеанския регион

Президентът на Турската космическа агенция (TUA) Юсуф Кърач беше избран единодушно за председател на Съвета на Организацията за космическо сътрудничество в Азиатско-тихоокеанския регион (APSCO) за мандата 2026-2027 година. Това е първият път, когато представител от Турция заема тази позиция, съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз“, позовавайки се на съобщение от турското Министерство на промишлеността и технологиите.

В съобщението на Министерството се посочва, че избирането на Кърач на поста е „исторически успех, който подчертава разширяващата се роля на Турция в регионалните и глобалните космически въпроси“.

Очаква се лидерството на Кърач да засили влиянието на Турция в рамките на APSCO, като насърчи по-задълбочена многостранна работа по сателитни и наземни системи, като същевременно подобри регионалните космически възможности чрез различни съвместни начинания, отбелязва „Хюриет дейли нюз“.

Създадената през 2005 г. APSCO има за цел да разшири сътрудничеството между азиатските страни, които развиват свои космически програми. Към момента в организацията членуват общо осем държави – Турция, Китай, Бангладеш, Иран, Монголия, Пакистан, Перу и Тайланд.