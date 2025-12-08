Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ делиха сцена с деца и младежи във Велико Търново. Предколедният концерт в Двореца на културата и спорта „Васил Левски“ беше част от проекта „И аз мога като теб“ и бе организиран от Сдружение „Елита“ и Общината в старата столица.

Освен популярните музиканти се изявиха талантите от Музикална школа „Елита“ във Велико Търново. Това бяха Анжелина Рацова, Ивайла Сидерова, Ема Димитрова, Калина Кушева, Преслава Кънчева и Моника Иванова. В концерта се включиха също момичетата от танцова школа „Арт Арена“ във Велико Търново.

Участие във вечерта взеха и деца със специални образователни потребности от Центъра за специална образователна подкрепа „Иван Вaзов“ във великотърновското Ново село. Те представиха своя ритмично-музикална композиция, която доказва, че сцената е за всички, а изкуството отваря врати, преодолява бариери и свързва хората. Преди концерта Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ проведоха безплатен уъркшоп по сценично и актьорско майсторство специално за тези деца, за да им дадат увереност, да им доставят радост и незабравими емоции.

В началото на концерта Вълдобрев каза, че музикантите от групата обичат този град и проявата неслучайно е озаглавена „На Велико Търново с любов“, след което с останалите неколкократно се поклони на публиката. Той и „Обичайните заподозрени“ изпълниха песни от всичките си албуми, като сред тях беше и първият сингъл от предстоящия им албум. Пред публиката Вълдобрев разкри, че по песента на групата „Лепило за брада“ вече е създаден мюзикъл за малки и пораснали деца и той скоро ще бъде представен в Пловдивската опера. Вълдобрев спомена и за проекта на групата „Акустиката на България“, който вече е към средата си и ще продължи през пролетта.

„И аз мога като теб“ е един специален, вдъхновяващ и истински човешки проект, обединяващ музика, талант и общност, посочиха организаторите на събитието. Ние вярваме, че всяко дете заслужава шанс да бъде на сцената. Музиката е мост между различните светове, а културата е най-силният инструмент за приобщаване. Когато общността застане зад децата, те израстват и разцъфват. Точно затова решихме да организираме тази вечер, в която събрахме заедно ученици, родители, учители, артисти, институции и приятели в едно голямо семейство, добавиха организаторите.

Проектът „И аз мога като теб“ е финансиран от Европейския съюз чрез инструмент СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU), Договор „Мета-култура: Велико Търново“. Той е за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“.

През септември Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ записаха част от предстоящия си албум във Велико Търново, Арбанаси и археологическия резерват „Никополис ад Иструм“ край село Никюп.