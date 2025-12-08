Подробно търсене
Двайсет и трима души бяха ранени при земетресението в Североизточна Япония, предизвикало цунами

Иво Тасев
Телевизионно предупреждение за цунами в Япония днес. Снимка: АП/Eugene Hoshiko
Токио,  
08.12.2025 23:30
Силното земетресение в Североизточна Япония рани 23-ма души и предизвика цунами, при което вълните достигнаха височина от 70 сантиметра в райони на населени места по тихоокеанското крайбрежие на страната, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местните власти. 

Един от пострадалите е тежко ранен, поясни агенцията за пожари и бедствия. Повечето от 23-мата души са ранени от паднали предмети, информира японската телевизия Ен Ейч Кей (NHK).

Около 800 домакинства останаха без ток, съобщи главният секретар на кабинета Минору Кихара. Той отбеляза, че в атомните електроцентрали в района се извършват проверки и засега не са открити проблеми.

Кихара добави, че е спряно движението в железопътната мрежа на влаковете стрела - "Шинкансен". Няма движение и по някои регионални линии.

Японското правителство обяви, че все още се оценяват щетите от цунамито и земетресението, което разлюля Япония около 23:15 ч. местно време (16:15 ч. бълг. вр.). Епицентърът бе в Тихия океан, на около 80 километра от крайбрежието на Аомори. 

Министър-председателката на Япония Санае Такаичи каза в кратко изявление за медиите, че правителството е сформирало кризисен щаб, за да направи бърза оценка на щетите.

"Поставяме живота на хората на първо място и правим всичко по силите си", заяви тя.

Вълни от 70 сантиметра бяха измерени в пристанището Куджи в префектура Ивате, южно от Аомори, а при населени места по крайбрежието имаше вълни от 50 см.

Националната метеорологична служба на Япония съобщи, че магнитудът на земетресението е преоценен и намален с една десета на 7,5. Службата издаде предупреждение за цунами до 3 метра в някои райони.

Японските метеоролози предупредиха и за вероятността от вторични трусове в идните дни. Според националната метеорологична служба има леко покачване на риска от трус с магнитуд от порядъка на 8, като се очаква и цунами по североизточното крайбрежие от Чиба (на изток от Токио) до Хокайдо.

Агенцията призова жителите на 182 общини в този регион в идната седмица да бъдат в готовност за бедствие.

