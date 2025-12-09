Истанбулските общини Тузла и Силиври имат най-голям потенциал да бъдат превърнати в окръзи, сочи ново проучване

Дългогодишният дебат в Турция относно потенциала за превръщането на различни общини в отделни окръзи отново набра сила в турското общество, след като истанбулските общини Тузла и Силиври попаднаха в списъка на общините с „най-голям потенциал“ за ново административно разделяне в проучване на турската инициатива за картографиране на данни и регионално планиране - „Информативни карти“ (Konuşan Haritalar), пише сайтът „Хюриет дейли нюз“.

Според експерти бързо нарастващото население на Турция и разширяващата се урбанизация поставят непосилна тежест върху създадените от сегашното административно деление на страната окръзи, което налага някои от тях да бъдат разделени и да бъдат обособени нови окръзи в общините, които отговарят на съответните критерии, като ниво на индустриализация, развитие на пристанищна търговия и туризъм, население от повече от 100 000 души и отстояние от повече от 30 километра от окръжния град.

В рамките на проекта „Информативни карти“, изследователи са разгледали тези и други критерии, за да определят кои са общините с най-голям потенциал да станат окръзи. В хода на проучването е установено, че общините с най-голяма перспектива да станат окръзи са истанбулските Тузла (в Азиатската част на Истанбул) и Силиври (в Европейската част на Истанбул), община Гебзе в окръг Коджаели, община Искендерун в окръг Хатай и община Мидят в окръг Мардин.

В по-широкия списък с потенциалните общини, които може да бъдат превърнати в окръзи попада и община Люлебургаз в намиращия се на границата с България турски окръг Къркларели.