Роналдо посочи режима на сън като основна тайна за спортното си дълголетие

Боян Денчев
снимка: АР, Armando Franca
Рияд,  
25.10.2025 14:23
Нападателят на Ал-Насър и португалският национален отбор Кристиано Роналдо говори за важността на режима на сън за кариерата си.

„Сънят е основният ми инструмент. Придържам се към време, в което си лягам и в което се събуждам. Например, лягам си около 11 или 12 часа и се събуждам в 8:30. Това е моят режим. Това е може би най-важното нещо, което имаме в живота по отношение на поддържането на здравето“, каза Роналдо във видео, публикувано от Whoop.

Роналдо играе за Ал-Насър от януари 2023 г. През този сезон 40-годишният португалец има седем участия за клуба във всички състезания, отбелязвайки шест гола и давайки две асистенции.

Преди това Роналдо е играл за Манчестър Юнайтед, Ювентус, Реал Мадрид и Спортинг Лига. Със 143 гола в 225 мача, той е най-резултатният играч в историята на португалския национален отбор.

