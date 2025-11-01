Подробно търсене

Кристиано Роналдо вкара нови два гола за Ал-Насър в първенството на Саудитска Арабия

Ива Кръстева
снимка: AP Photo/Chan Long Hei
Рияд,  
01.11.2025 22:20
 (БТА)

Португалският нападател Кристиано Роналдо отбеляза и двата гола за Ал-Насър при победата срещу Ал-Файха с 2:1 в мач от седмия кръг на футболното първенство на Саудитска Арабия.

Роналдо откри резултата в 37-ата минута, а в 14-ата на добавеното време на второто полувреме беше точен от дузпа.

Нападателят се е разписвал осем пъти в седем мача този сезон. Португалецът вече държи рекорда за най-много голове, достигайки 952.

40-годишният Роналдо е петкратен победител в Шампионската лига, европейски шампион, двукратен победител в Лигата на нациите и най-добрият реализатор за всички времена в историята на националните отбори, европейските първенства, Шампионската лига и Световното клубно първенство. Футболистът премина в Ал-Насър през декември 2022 година. По време на кариерата си е играл още за португалския Спортинг, английския Манчестър Юнайтед, италианския Ювентус и испанския Реал Мадрид. 

/ИК/

Свързани новини

21.10.2025 13:43

Синът на Кристиано Роналдо получи първата си повиквателна в националния отбор на Португалия до 16 години

Синът на Кристиано Роналдо е повикан в националния отбор на Португалия до 16 години за първи път. Петнадесетгодишният Кристиано Роналдо-младши, който е в саудитския отбор Ал-Насър, където играе баща му, е включен в състава от 22 играчи за турнира за
16.10.2025 19:27

Кристиано Роналдо е най-добре платеният футболист в света, 18-годишният Ламин Ямал влезе в Топ 10 според "Форбс"

Крилото на Барселона Ламин Ямал проби още на 18 години в Топ 10 на най-скъпоплатените футболисти в света за 2025, според авторитетното списание "Форбс", предаде Ройтерс. Класацията продължава да се води от португалската звезда Кристиано Роналдо,
15.10.2025 13:42

Кристиано Роналдо заяви, че е "невероятно горд" да бъде голмайстор номер 1 в квалификациите за Световното първенство за всички времена

40-годишният футболист отбеляза две попадения при равенството 2:2 на Португалия с Унгария, с което увеличи своята сметка в квалификациите до 41, надминавайки 39-е гола на Карлос Руис от Гватемала.

