Кристиано Роналдо вкара нови два гола за Ал-Насър в първенството на Саудитска Арабия

Португалският нападател Кристиано Роналдо отбеляза и двата гола за Ал-Насър при победата срещу Ал-Файха с 2:1 в мач от седмия кръг на футболното първенство на Саудитска Арабия.

Роналдо откри резултата в 37-ата минута, а в 14-ата на добавеното време на второто полувреме беше точен от дузпа.

Нападателят се е разписвал осем пъти в седем мача този сезон. Португалецът вече държи рекорда за най-много голове, достигайки 952.

40-годишният Роналдо е петкратен победител в Шампионската лига, европейски шампион, двукратен победител в Лигата на нациите и най-добрият реализатор за всички времена в историята на националните отбори, европейските първенства, Шампионската лига и Световното клубно първенство. Футболистът премина в Ал-Насър през декември 2022 година. По време на кариерата си е играл още за португалския Спортинг, английския Манчестър Юнайтед, италианския Ювентус и испанския Реал Мадрид.