Подробно търсене

Сирия подписа споразумение за първия си международен подводен кабел с испанската "Медуза"

Бойчо Попов
Сирия подписа споразумение за първия си международен подводен кабел с испанската "Медуза"
Сирия подписа споразумение за първия си международен подводен кабел с испанската "Медуза"
Изглед към Алепо. Снимка: AP/Omar Albam, архив
Барселона,  
25.10.2025 15:01
 (БТА)

Сирийското Министерство на телекомуникациите е подписало споразумение за разполагането на първия международен подводен кабел до страната със системата "Медуза" (Medusa), базирана в Барселона, съобщи държавната телевизия "Ихбария", цитирана от Ройтерс.

По данни от уебсайта на компанията подводната кабелна система е предназначена да свърже 12 държави от Северна Африка и Южна Европа (Португалия, Испания, Франция, Италия, Гърция, Малта и Кипър от Европа, както и Мароко, Алжир, Тунис, Либия и Египет в Африка) и ще служи като комуникационен коридор между Средиземно море, Атлантическия океан и Червено море.

След повече от десетилетие на гражданска война и западни санкции Сирия изпитва сериозни инфраструктурни затруднения, включително слаба интернет свързаност. В резултат много потребители разчитат на скъпи мобилни данни вместо на безжични мрежи, за да осъществяват дори основни онлайн дейности.

Новите управляващи на страната, дошли на власт след свалянето на Башар Асад през декември миналата година, се стремят да модернизират обществените услуги и да подобрят комуникационната инфраструктура.

През юни сирийски представители заявиха пред Ройтерс, че правителството води преговори с регионалните телекомуникационни компании "Зейн" (Zain), "Етисалат" (Etisalat), Ес Ти Си (STC) и катарската "Уриду" (Ooredoo) за проект на стойност около 300 милиона долара за разширяване на националната оптична комуникационна мрежа.

/БП/

Свързани новини

15.10.2025 17:47

Русия и Сирия обсъдиха енергийното сътрудничество, включително петролни проекти, заяви руски вицепремиер

Руски и сирийски официални представители обсъдиха на среща в Москва потенциално енергийно сътрудничество, включително петролни проекти в Сирия, съобщи днес руският вицепремиер Александър Новак, цитиран от Ройтерс.
30.09.2025 17:37

Реставратори в Судан се опитват да възстановят разрушените културни ценности на страната

Разпръснати останки от антични съдове и парчета от древни статуи лежат сред счупено стъкло и гилзи в суданския Национален музей, който се намира недалеч от мястото, където се срещат водите на реките Сини Нил и Бели Нил в столицата Хартум, пише
18.09.2025 17:06

Саудитска Арабия подписа пакт за взаимна отбрана с ядрената сила Пакистан

Саудитска Арабия и ядрената сила Пакистан подписаха пакт за взаимна отбрана, определящ всяка атака срещу една от двете страни като атака срещу двете – ключово споразумение в контекста на удара на Израел срещу Катар миналата седмица, предаде

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:31 на 25.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация