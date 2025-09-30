Реставратори в Судан се опитват да възстановят разрушените културни ценности на страната

Разпръснати останки от антични съдове и парчета от древни статуи лежат сред счупено стъкло и гилзи в суданския Национален музей, който се намира недалеч от мястото, където се срещат водите на реките Сини Нил и Бели Нил в столицата Хартум, предаде Ройтерс. След над две години гражданска война, при която са убити десетки хиляди хора, а милиона са изселени, суданската армия успява да прогони паравоенните сили от Хартум и околностите му.

Но много голяма част от страната все още е в руини, включително значителна част от обектите на културното наследство. Антиките са повредени по време на битките, много от тях са изнесени от крадци и внесени контрабандно в съседни страни.

Реставраторите, които са се върнали в града след напредването на армията и сега претърсват отломките, се опитват да възобновят каквото могат, отбелязва Ройтерс.

„Музеят бе изключително повреден. Много артефакти бяха откраднати, които са много, много важни за нас. Всеки експонат от музея… има история“, казва Рехаб Хедер ал-Рашид, която е начело на комитета, създаден, за да оцени щетите и да опази музеите и археологичните обекти в Хартум.

Досега около 4000 антични предмети са обявени за изчезнали в Судан, казва Ихлас Абдулатиф от Националната корпорация за антиките и музеите в Судан. Сред тях има експонати в Хартум, както и в други части на страната като западния регион Дарфур, където около 700 артефакти са изчезнали от музеите в градовете Няла и Ел Генейна, казва Абдулатиф. В Ел Генейна кураторът на музея е убит, когато сградата е била обстрелвана.

Голяма част от тези предмети вероятно са изнесени контрабандно в съседните страни. Судан е в дългия списък на много държави, включително Ирак, Сирия, Либия и Египет, в който контрабандата на антики е станала широко разпространена на фона на политическите сътресения, отбелязва Ройтерс.

Дворът под открито небе на Националния музей включва множество храмове и артефакти, пренесени в Хартум от северната част на страната през 60-те години, за да се запазят от наводненията, причинени от строителството на египетската Асуанска язовирна стена.

Един от най-впечатляващите е храмът Бухен, който е построен от египетската жена фараон Хатшепсут, която управлявала около 1500 г. пр.н.е. Храмът е повреден по време на боевете, а властите в момента работят, за да го възстановят с „много, много ограничени средства“, казва Рашид.

Абдулатиф оценява стойността за възстановяване и поддръжка на музеите на Судан и обезопасяването на останалите антики на около 100 милиона щатски долара. Това е сума, която реставраторите едва ли ще получат скоро, предвид разрушената икономика на страната.

Стои и въпросът кога за чуждестранните специалисти ще е безопасно да се завърнат. В Судан е имало около 45 археологически мисии преди войната, казва Рашид. Сега всички те са преустановени. „Надяваме се мисиите да се върнат и да продължат работата си“, добавя тя, цитирана от Ройтерс.