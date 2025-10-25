Над 80 са участниците в 19-ия Национален фолклорен конкурс за изпълнители на тамбура "Руско Стефанов" в Сунгурларе

Над 80 участници от различни краища на страната участват в 19-ия Национален фолклорен конкурс за тамбура "Руско Стоянов", който се провежда днес в салона на Народно читалище "Просвета 1882" в Сунгурларе. Форумът е под патронажа на кмета на общината инж. Димитър Гавазов и се осъществява с подкрепата на Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, както и национално училище за фолклорни изкуства "Филип Кутев" в Котел.

Конкурсът събира изпълнители на тамбура от цялата страна – от музикални школи, училища с разширено изучаване на народни инструменти, национални училища по изкуствата и висши учебни заведения. Участниците са разпределени в пет възрастови групи – от най-малките, едва седемгодишни музиканти, до изпълнители без горна възрастова граница.

Журито оценява индивидуални изпълнения, малки камерни формации, групи и ансамбли, като програмата включва две пиеси за тамбура – една от репертоара на утвърдени народни музиканти като Румен Сираков, Йордан Цветков, Петър Цамбов, Осман Демов или Игнат Куков, и втора – по избор на участниците.



В рамките на конкурса се присъждат награди за най-добро изпълнение, отличия за авторска пиеса, както и специален приз на кмета на община Сунгурларе. Най-добрите млади музиканти ще получат и еднократни финансови награди и стипендии по Програмата за закрила на деца с изявени дарби. По традиция конкурсът завършва с гала концерт на отличените изпълнители.

Руско Стефанов е роден на 14 май 1923 г. в Млада гвардия, Варненско. Още като ученик във варненската мъжка гимназия започва да свири на цигулка, а по-късно се включва в училищния оркестър като цигулар и контрабасист. За кратко време живее и учи в Шумен. През 1950 г. се мести в Сунгурларе, където среща братята музиканти съответно на кавал и гайда Кольо и Диньо Вангелови. Тримата създават състава „Сунгурларска тройка“, който има редица участия и няколко записа за "Балкантон". В продължение на 15 години Руско Стефанов преподава в Музикалното училище в Котел. Основава тамбурашкия състав в с. Манолич, а през 1976 г. поставя началото на школа по тамбура и китара в Сунгурларе, дала път на десетки талантливи изпълнители. Умира през 2004 г., а в негова памет от 2007 г. в Сунгурларе се провежда Националният фолклорен конкурс за изпълнители на тамбура, който носи неговото име.