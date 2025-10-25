Община Белослав ще има нов ферибот, построен с 24 милиона лева от държавния бюджет. Началото на проекта бе поставено официално днес в присъствието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, финансовия министър Теменужка Петкова, областния управител на Варна Андрияна Андреева, депутати от ГЕРБ и "ДПС-Ново начало", кметове на общини от региона, както и кмета на община Белица Радослав Ревански. Реализацията на инициативата бе благословена от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан.

Новият ферибот ще бъде дълъг 57 метра и 15 метра широк, заяви Светослав Стоянов, собственик и управител на корабостроителната фирма „Галера 07“ ООД. По думите му плавателният съд ще събира до 40 автомобила и 230 души. Стоянов уточни, че новият ферибот трябва да бъде пуснат на вода до края на октомври 2026 г., след което предстои един месец за изпитания. По план през декември 2026 г. той ще бъде пуснат в експлоатация, допълни Стоянов.

Фериботът ще свързва северния и южния бряг на Белославското езеро. Този, който работи в момента, вече е много стар и капацитетът му е скромен. По думите на Стоянов новият ще бъде снабден и със слънчеви панели и батерии за съхранение на енергията. Той ще има четири двигателя от ново поколение.

Новият проект бе благословен от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан, който подчерта, че началото се поставя около светла дата – празника на св. Димитър Чудотворец, който е и закрилник на град Белослав. Владиката посочи, че когато някое начинание започва с молитва, Бог съдейства то да бъде свършено успешно, в срок и в полза на хората.

Според финансовия министър Теменужка Петкова новата инвестиция е от изключително значение не само за Белослав, а и за целия регион. Тя допълни, че необходимите средства за изпълнението на проекта - близо 24 милиона лева с ДДС, са осигурени изцяло от държавния бюджет.

Кметът на Белослав Деян Иванов посочи, че фериботът е символ на общината. По думите му новият проект е резултат от работата на много хора, които вярват в потенциала на района. Фериботът не е просто средство за придвижване, той ще помогне градът да продължи да се утвърждава като важен икономически и логистичен център, подчерта Иванов. По думите му това е доказателство за отговорно държавническо отношение и загриженост за развитието на местните общности.

Най-важното е, че сме се обединили за благото на хората, на индустрията, на туризма, посочи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в обръщението си към гостите на тържеството. Той подчерта, че това ще бъде български ферибот, направен от българска фирма, което носи работни места и заплати. „Каквито и приказки да се изговарят, седем милиона лева са тук и след няколко месеца фериботът ще стане факт. Другите да се похвалят с нещо? Ако имат, да го направят. Ние си гледаме нашата къщичка, не чуждите“, каза Борисов.