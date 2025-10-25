Подробно търсене

Звездата на Реал Мадрид Джуд Белингам: "Победите срещу Барселона помагат да вървим нагоре"

Асен Даскалов
AP Photo/Manu Fernandez
Мадрид,  
25.10.2025 15:51
 (БТА)

Джуд Белингам ще "направи всичко необходимо", за да изведе Реал Мадрид до победа срещу Барселона в първото "Класико" през сезона в неделя. "белите" са начело в класирането с актив от 24 точки, докато шампионите от миналия сезон са с два пункта по-малко. 

"Всички разбират, че головете и победите в тези мачове означават малко повече, защото те подготвят емоционално и психически за останалата част от сезона. Това, че можеш да победиш най-големия си съперник за титлата, те кара да вярваш, че може да имаш добър сезон. Чувствах се така през първата си година. Важно е да побеждаваме и да вървим нагоре", коментира английският национал пред клубната телевизия на столичани.

Барса доминираше в дербито миналата кампания, спечелвайки и четирите срещи във всички турнири.

"Вероятно съм в най-добрата ми физическа форма от доста време насам. Настроен съм много позитивно. Искам да задържим нашата инерция и ще направя всичко, което е необходимо, за да помогна на отбора. Трябва да контролираме емоциите и да водим играта. По този начин ще затвърдим постигнатото до момента. През миналия сезон бяхме невероятни и искаме да продължим развитието ни", каза още 22-годишният Белингам, който е един от водещите футболисти на "белите" заедно с Килиан Мбапе.

/АВ/

