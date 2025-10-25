Предложенията за свикване на Велико Народно събрание и приемане на нова Конституция са част от програмата на МЕЧ, каза Радостин Василев във Велико Търново

Предложенията за свикване на Велико Народно събрание и приемане на нова Конституция са част от програмата на МЕЧ, каза Радостин Василев пред журналисти във Велико Търново. Той беше в старата столица заедно с още петима народни представители от партията, за да се срещне с хора от местната си структура и граждани.

Коментарът на Василев бе във връзка с предложение на партия „Възраждане“ за свикване на Велико Народно събрание за приемане на изцяло нова Конституция. Той подчерта, че тези две неща са част от Учредителния акт на МЕЧ и са копирани оттам. Те са ме слушали явно през годините, защото не съм чувал от тях подобни идеи до създаването на МЕЧ, каза Василев. Той допълни, че идеите на „Възраждане“ са свързани с искания да напускане на Европейския съюз и на НАТО, както и против ваксините. Сега намират ниша там, където не могат да я направят, защото нямат капацитет, коментира той.

Василев каза, че партия МЕЧ е в готовност за избори и смята, че след приемането на бюджета настоящата коалиция ще се оттегли от управлението, защото не може да се справя. Според него тя ще хвърли страната на свое служебно правителство, което вече ще е без политическа отговорност.

За първия бюджет в евро лидерът на партията коментира, че е и първият, който Министерството на финансите не е депозирало в срок, защото не е готово с него. Много пъти сме минавали на ситуация с временен бюджет, но така да нямаме план на финансовото министерство не е било, каза той. Това е първият бюджет, който в еврозоната може би ще дублира дефицита от 6-7 процента и ще покаже, че миналогодишният бюджет е "стъкмистика", за да стане причина да отговаряме на Маастрихтските критерии за членство в еврозоната. Това е бюджет, който ще официализира рефинансиране сигурно с още 20 милиарда на съществуващ външен дълг и на вътрешен такъв, допълни Василев.

МЕЧ е наясно как ще гласува за бюджета, каза лидерът на партията. Ние винаги сме против всички предложения, свързани с предложения на управляващите. Дори когато виждаме, че има нещо между стотиците предложения в бюджета, което е хубаво, то винаги накрая остава извън него, обясни Василев.

На въпрос очертава ли се нов вот на недоверие до края на годината Василев отговори: „По-скоро не“. Ще направим разговори дали можем да съберем необходимите гласове, защото смятаме, че това е тема, която сме способни да защитим и да аргументираме професионално, обясни той.

Според Василев предстои сериозен проблем с горивата, какъвто управляващите отричат, и това е могло да бъде избегнато, ако преди 9 месеца е бил приет проектът на МЕЧ за решение за одържавяване на „Лукойл“. Сега искат да контролират такава сделка с „Лукойл“, за да рекетират бъдещ собственик на рафинерията, смята Василев.

На срещата в Камерна зала на читалище "Искра" във Велико Търново Василев обясни, че тя е част от обиколка из страната. На нея присъстваха народните представители от МЕЧ Красимир Манов, Кирил Веселински, проф. Николай Радулов, доц. Виолета Комитова и инж. Венцислав Петков. Пред хората в залата Василев коментира темите за „Лукойл“, Закона за хазарта, Закона за частните съдебни изпълнители, изменението и допълнението на Наказателния кодекс, колекторските фирми. Говори за концесиите, свързани с българското злато, за престъпността, безводието, проблеми в управлението на държавата.