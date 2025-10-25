Тодор Симов: „Стигнахме до победата с воля и характер“

site.btaТодор Симов: „Стигнахме до победата с воля и характер“
Треньорът на Ботев Враца - Тодор Симов бе доволен от футболистите си, след като стигнаха до обрат с 2:1 срещу Септември София в мач от 13-ия кръг на Първа лига.
„Стигнахме до победата с воля и характер. Изиграхме слабо първо полувреме. Мога да похваля футболистите, които изиграха страхотна втора част. Само мога да ги поздравя.
Българският футбол е повече на битка и на агресивна игра, но без топка. Имахме тежка седмица с много контузени футболисти.
Целта е отборът да трупа точки и да не се чака в края на сезона да се правят чудеса, а да сме си решили по-рано нещата“, заяви Симов.
