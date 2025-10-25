Подробно търсене

Китай съобщи за земетресение с магнитуд 5,5 в провинция близо до Северна Корея

Десислава Иванова
Карта на Китай. Изображение: БТА
Пекин,  
25.10.2025 16:15
 (БТА)

Земетресение с магнитуд 5,5 беше регистрирано днес в североизточната китайска провинция Цзилин, която граничи със Северна Корея, съобщи държавната информационна агенция Синхуа, като се позова на Китайския център за сеизмични мрежи (CENC).

Трусът е разлюлял град Хунчун в 7:45 ч. местно време (11:45 ч. по Гринуич). Земетресението е станало на дълбочина 560 километра (348 мили), уточни Центърът.

За момента няма данни за жертви или разрушения.

 

/ДИ/

