Китай съобщи за земетресение с магнитуд 5,5 в провинция близо до Северна Корея
Земетресение с магнитуд 5,5 беше регистрирано днес в североизточната китайска провинция Цзилин, която граничи със Северна Корея, съобщи държавната информационна агенция Синхуа, като се позова на Китайския център за сеизмични мрежи (CENC).
Трусът е разлюлял град Хунчун в 7:45 ч. местно време (11:45 ч. по Гринуич). Земетресението е станало на дълбочина 560 километра (348 мили), уточни Центърът.
За момента няма данни за жертви или разрушения.
