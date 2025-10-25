Подробно търсене

Ива Кръстева
Ан Ли и Лулу Сун ще спорят за титлата на турнира по тенис в Гуанчжоу
Ан Ли, снимка: AP Photo/Heather Khalifa
Гуанчжоу, Китай,  
25.10.2025 15:25
 (БТА)

Втората поставена Ан Ли (САЩ) се класира за финала на турнира по тенис УТА 250 на твърди кортове в Гуанчжоу (Китай) с награден фонд 275 094 долара.

Ли отстрани на полуфиналите Шуай Чжан (Китай) с 5:2 и отказ на съперничката й поради контузия.

Американката ще играе за титлата срещу Лулу Сун (Нова Зеландия), която се наложи над квалификантка Клеър Лу (САЩ) с 6:0, 7:6(3) за близо два часа игра.

Сун доминираше в първия сет, а във втория пропиля аванс от 4:2 преди да затвори мача след тайбрек.

Тенисистката от Нова Зеландия има две победи в два мача срещу Ан Ли на твърди кортове през 2023 и 2024 година.

/ИК/

