Втората поставена Ан Ли се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Гуанчжоу

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Andy Wong
Гуанчжоу,  
23.10.2025 17:06
 (БТА)

Втората поставена Ан Ли (САЩ) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в Гуанчжоу (Китай) от сериите УТА 250.

Представителката на САЩ се наложи над колумбийката Камила Осорио със 7:5, 6:2 за 78 минути игра и в спор за достигане до полуфиналите ще се изправи срещу Елизабета Кочарето.

Италианската тенисистка елиминира Сиюй Ван (Китай) с 6:3, 2:6, 6:3 в двубой, продължил два часа и 11 минути.

Германката Ела Зайдел отстрани шестата поставена Юлия Путинцева от Казахстан с 6:3, 6:2 в друг двубой от втория кръг. На четвъртфиналите Зайдел ще има за съперничка американската квалификантка Клеър Лу, която се справи с Анна Бондар от Унгария с 6:3, 6:4 за час и 38 минути игра.

В останалите два четвъртфинални сблъсъка ще се срещнат преминалата през квалификациите Лулу Сун (Нова Зеландия) и американката Кейти МакНали, както и Кейти Волинец (САЩ) срещу Шуай Чжан (Китай).

Сун надигра представителката на домакините Яфан Ван с 6:3, 6:1, а МакНали елиминира австралийката Айла Томлянович с 6:4, 4:6, 6:3 в мач, продължил два часа и 43 минути.

Кейти Волинец преодоля представителката на Франция Сара Ракотоманга Раджаона с 6:3, 6:3, докато Чжан победи Вероника Ерявец (Словения) след обрат с 3:6, 6:3, 6:2.

/КМ/

