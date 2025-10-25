Тайландският премиер ще подпише споразумението за спиране на огъня с Камбоджа

Тайландският премиер ще пътува днес до Малайзия, за да подпише споразумението за прекратяване на огъня с Камбоджа и да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп, но ще съкрати участието си в срещата на върха на АСЕАН там поради смъртта на тайландската кралица майка Сирикит, предаде Ройтерс.

Външните министри на Асоциацията на страните от югоизточна Азия имат среща днес - в началото на уикенд на глобалната дипломация в Куала Лумпур, като екипи от САЩ и Китай водят търговски преговори в кулоарите на срещата на върха.

Тръмп се очаква да пристигне утре сутринта в малайзийската столица за първия етап от посещението си в Азия и ще наблюдава подписването на по-широко споразумение за прекратяване на огъня между Камбоджа и Тайланд, след като съдейства за прекратяването взел жертви петдневен пограничен конфликт през юли.

Десетки хора загинаха, а около 300 000 бяха временно евакуирани от района при най-интензивните сражения между съседните държави от Югоизточна Азия в най-новата история.

Тайландският премиер Анутин Чарнвиракул ще пристигне в Малайзия тази вечер и ще присъства на церемонията по откриването на срещата на върха на АСЕАН утре, съобщи тайландското правителство в изявление, след като по-рано даде знак, че той може да пропусне цялото събитие.

Премиерът ще се срещне след това с Тръмп, с когото ще обсъдят икономически въпроси, сигурността и регионално развитие, преди церемонията по подписване на споразумението за прекратяване на огъня, която започне по-рано, за да може Анутин да се върне в Банкок още същия ден.