Източен Тимор бе приет за член на АСЕАН

Най-младата старана в Азия - Източен Тимор, стана днес 11-ата държава член на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), предаде Ройтерс.

Така бе реализиран политическият възглед на настоящия президент на държавата Жозе Рамос-Орта, лансиран преди близо половин век, когато тя беше още португалска колония, отбелязва световната агенция.

Официалното наименование на Източен Тимор е Демократична република Тимор-Леще. Страната е с население от 1,4 милиона души.

Тя се кандидатира за членство в АСЕАН през 2011 година.

Източен Тимор е сред най-бедните страни в Азия и съответно се надява да спечели от членството в асоциацията, посочва Ройтерс.