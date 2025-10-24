Подробно търсене

Азиатските държави да намалят търговските си бариери, за да облекчат икономиките си от световните търговски търкания, препоръчва МВФ в свой доклад

Марин Милков
Снимка: AP/Aaron Favila
24.10.2025  
24.10.2025 19:16
 (БТА)

Международният валутен фонд (МВФ) призова днес в свой доклад азиатските държави да намалят нетарифните бариери между тях и да засилят регионалната интеграция в търговията, за да омекотят въздействието на американските мита и глобални финансови сътресения върху икономиките си, предаде Ройтерс.

Търговията е в основата на икономическия растеж на Азия, като Китай е позициониран като център на веригата за доставки за производството на стоки по целия свят, което прави региона уязвим от митническите търкания между Вашингтон и Пекин, както и от митата, наложени от американския президент Доналд Тръмп, се посочва в регионалния икономически доклад на МВФ за Азия.

Търговските спорове със САЩ и инвестиционният бум в изкуствения интелект са довели до засилване на вътрешнорегионалната търговия в Азия, пише още в доклада.

МВФ препоръчва бъдеща интеграция в регионалната търговия, включително чрез премахване на търговските бариери, което би помогнало на азиатските държави да диверсифицират пазарите си, да намалят разходите и да компенсират част от негативните ефекти на митническите сътресения.

"Ако Азия се интегрира повече в региона, това само по себе си ще ѝ осигури буфер срещу външни сътресения", заяви пред Ройтерс Кришна Сринивасан, директор на отдела на МВФ за Азия и Тихоокеанския регион (APD).

Около 60 на сто от износа на междинни стоки от страните в Азия се осъществява в рамките на региона. За разлика от това само 30 на сто от износа на крайни стоки от азиатските държави се осъществява в региона, което е показател за зависимостта от пазарите в САЩ и Европа, добави той.

В доклада на МВФ се отбелязва, че Азия може да се възползва от по-широкообхватни търговски споразумения, подобни на тези в Европейския съюз, тъй като настоящият ѝ фокус върху двустранни договори води до повтарящи се правила и несъгласувани стандарти.

Намаляването на нетарифните бариери, които се увеличиха по време на пандемията от КОВИД-19 и остават широко разпространени в Азия, може да допринесе съществени ползи, пише още в документа.

Всъщност някои държави вече доброволно намаляват нетарифните бариери като част от търговските си преговори със САЩ - тенденция, която МВФ определя като "много положителна", посочва Сринивасан.

С по-голяма регионална интеграция в търговията брутният вътрешен продукт (БВП) на Азия може да нарасне с до 1,4 на сто в средносрочен план, а икономиките на държавите от Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) – с до 4 на сто, допълва той.

"Има и положителен момент - някои държави, които така или иначе трябваше да либерализират икономиките си, вече го правят", коментира Сринивасан.

МВФ очаква икономиката на Азия да нарасне с 4,5 на сто през 2025 г., леко под равнището от 4,6 на сто през миналата година, но с 0,6 процентни пункта над прогнозата си през април, благодарение на силния износ, частично тласнат от ускорени доставки преди очакваните по-високи мита за внос в САЩ.

През 2026 г. институцията очаква икономическия растеж да се забави до 4,1 на сто заради въздействието на търговското напрежение, слабото търсене в Китай и ниското частно потребление в развиващите се икономики.

"Въпреки че несигурността около търговската политика е намаляла в сравнение с април, тя остава висока и може да окаже по-съществено от очакваното влияние върху инвестициите и бизнес нагласите", пише в доклада на МВФ.

/СЛС/

