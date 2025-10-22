Срещата на върха на АСЕАН в Малайзия: на какво залага регионът на срещата в неделя и защо това има значение за ЕС и България

Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) ще събере своите лидери в неделя за 47-ата среща на върха на АСЕАН и свързаните с нея срещи в Куала Лумпур.

Световни лидери, които ще присъстват на срещата

Тази година Малайзия е ротационен председател и домакин на организацията. Освен лидерите на държавите членки, президентът на САЩ Доналд Тръмп е потвърдил присъствието си на срещата, както и министър-председателят на Италия Джорджа Мелони. Към световните лидери в Куала Лумпур ще се присъединят и китайският премиер Ли Цян, бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва, президентът на Южна Африка Сирил Рамапоса, индийският премиер Нарендра Моди, както и първата жена премиер на Япония Санае Такаичи. Руският президент Владимир Путин е изразил желание да присъства на срещата, но малайзийският премиер Ануар Ибрахим заяви, цитиран от малайзийската новинарска агенция Бернама, че към момента няма официално потвърждение от него.

Основни теми, които ще бъдат обсъдени на 47-ата среща на върха на АСЕАН

Една от основните теми, които ще се обсъдят на срещата в неделя, е тлеещият конфликт между Тайланд и Камбоджа, допълват Ройтерс и "Таймс ъв Индия". През юли, при най-тежките сблъсъци от десетилетия по общата им граница, десетки загинаха, а стотици хиляди бяха разселени. През същия месец Банкок и Пномпен подписаха в Куала Лумпур споразумение за прекратяване на огъня, което предвижда изтегляне на тежки оръжия от границата им и разминиране. Въпреки това то остава крехко заради взаимни обвинения в нарушения. По време на срещата Малайзия и САЩ ще съдействат за постигането на трайно споразумение за прекратяване на огъня между Тайланд и Камбоджа, съобщи малайзийският външен министър Мохамад Хасан, цитиран от Ройтерс.

В неделя се очаква световните лидери да подкрепят механизъм за наблюдение и възстановяване. Възможно е също така да се предприемат допълнителни мерки под егидата на АСЕАН - например да се състави съвместна гранична комисия с международни наблюдатели или ангажимент за бързи канали за деескалация на напрежението. Това би било и тест за способността на АСЕАН да управлява регионална сигурност отвътре, пише "Уолстрийт Джърнъл".

По отношение на ситуацията в Мианма, четири години след военния преврат, лидерите на хунтата остават извън поканите за срещите на АСЕАН. Преди срещата на върха в неделя темата предизвика медиен интерес от покана на хунтата за наблюдатели от АСЕАН по време на парламентарните избори в страната през декември, и обсъждането дали въобще подобен процес да бъде признат за легитимен. Очаква се председателството на Малайзия да настоява за прекратяване на насилието в Мианма и инклузивен диалог.

Организации за правата на човека като "Хюман Райтс Уоч" припомнят, че зверствата срещу цивилни в Мианма продължават и призовават АСЕАН да ревизира подхода по Консенсуса от пет точки, което би подобрило имиджа на блока.

Присъединяването на Източен Тимор към АСЕАН

По време на 47-ата среща световните агенции съобщиха, че Източен Тимор ще стане официално 11-ият член на организацията. Като председател Малайзия публично потвърди, че Източен Тимор получава пълноправно членство (след съгласието от 2022 г. и пътната карта от 2023-2025 година). Властите в страната и самият АСЕАН подготвят процедурните стъпки по приемането ѝ от май насам. Очакват се и ускорени преговори за присъединяване към ключовите икономически споразумения на общността.

Интегрирането на най-младата държава в региона ще изпита капацитета на АСЕАН за политическа и икономическа свързаност, включително инфраструктура, човешки капитал и достъп до митническите и регулаторни единни схеми на страните членки на АСЕАН, допълва индонезийската новинарска агенция Антара.

САЩ и търговията в региона на Югоизточна Азия

Присъствието на Тръмп на срещата е най-вероятно свързано с опит за пизициониране на Индо-тихоокеанска икономическа рамка като допълващ път за свързаност без класическо понижаване на митата, но с регулаторно сближаване и инвестиционни проекти. Паралелно с това администрацията на Тръмп използва високите мита като заплаха, включително в контекста на влошените връзки между Тайланд и Камбоджа, което придаде спешност на преговорите за примирие.

Предстои да се разбере дали на срещата на върха в неделя, или на срещите след нея ще има съвместно изявление за международните вериги, свързани с полезни изкопаеми от ключово значение, производство на полупроводници, зелени технологии; както и дали САЩ ще предложат конкретни пакети за инфраструктура и чиста енергия, синхронизирани с азиатски и европейски инициативи.

Отношенията между ЕС и АСЕАН и мостовете за сътрудничество на България и страните от АСЕАН

По отношение на връзките между АСЕАН и Европейския съюз през 2020 г. партньорството им е издигнато до стратегическо равнище, като се провеждат редовни срещи на ниво лидери. Фокусът им е свързаност, устойчивост и отворена търговия, припомня порталът на стратегическото сътрудничество между ЕС и АСЕАН.

ЕС е третият търговски партньор на АСЕАН след Китай и САЩ. През изминалата година двустранната търговия в областта на стоките е възлязла на приблизително 260 милиарда евро, а през предходната година в областта на услугите са отчетени 132 милиарда евро.

България, като член на ЕС, влиза в този обмен по линия на общата търговска политика. Нараства и двустранният стокообмен с ключови пазари в рамките на АСЕАН. Според Виетнамската новинарска агенция (ВНА) Виетнам се откроява като ядро за износ на българска техника, лекарства, козметика и други, докато вносът към България е голям откъм електроника, текстил и агростоки. ВНА също така пише, че данните за 2024 г. показват ускорение на двустранния обмен. България също така е сключила партньорства за студентски обмен и стажантски програми с различни университети със страни от АСЕАН като Виетнам, Индонезия, Малайзия, Тайланд (двойни дипломи, стажове), което усилва обмена на знания и достъпа до пазари.

Срещата на върха на АСЕАН в Куала Лумпур и свързаните с нея срещи са тест за сигурността в региона, институционалната зрялост (присъединяването на Източен Тимор към АСЕАН) и геоикономическата тежест във връзка с връзките между САЩ, АСЕАН и ЕС. По този начин АСЕАН ще затвърди репутацията си на център на регионалната свързаност и сигурност.