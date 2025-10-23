ПТИ: Нарендра Моди ще участва виртуално в тазгодишната среща на върха АСЕАН - Индия

Подробно търсене

Индийският премиер Нарендра Моди и лидери на страните членки на АСЕАН участват в 21-та среща на върха АСЕАН - Индия в Лаос, 10 октомври 2024 г. Снимка: АП/Sakchai Lalit
23.10.2025 19:53
 (БТА)

Индийският премиер Нарендра Моди няма да пътува до Куала Лумпур за годишната среща на върха между Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) и Индия заради натоварения си график, но ще се включи във форума виртуално, предаде новинарската агенция ПТИ.

Моди каза след телефонен разговор с малайзийския премиер Ануар Ибрахим, че очаква с нетърпение виртуалното си участие в срещата на върха на АСЕАН – Индия и по-нататъшното задълбочаване на всеобхватното стратегическо партньорство между страните.

На срещата на върха, насрочена за 27 октомври, Индия ще бъде представлявана от външния си министър Субрахманям Джайшанкар.

"Имах сърдечен разговор с моя скъп приятел - премиера на Малайзия Ануар Ибрахим. Поздравих го за малайзийското председателство на АСЕАН и му отправих най-добрите си пожелания за успех на предстоящите срещи на върха", написа Моди в социалната мрежа "Екс".

"С нетърпение чакам да се присъединя виртуално към срещата на върха АСЕАН - Индия и да задълбочим още повече всеобхватното си стратегическо партньорство", добави той.

Малайзийският премиер от своя страна каза, че снощи е обсъдил в телефонен разговор с Моди усилията за укрепване на двустранните отношения в рамките на едно по-високо и всеобхватно стратегическо равнище. Ибрахим посочи, че Моди "го е уведомил, че ще присъства виртуално поради продължаващите празненства по повод Дивали в Индия".

Асоциацията на страните от Югоизточна Азия включва 10 държави членки - Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мианмар, Филипините, Сингапур, Тайланд и Виетнам. АСЕАН е смятана за един от най-влиятелните формати в региона и Индия, като още няколко държави, сред които САЩ, Китай, Япония и Австралия, са партньори на асоциацията.

Диалогът между АСЕАН и Индия започна с установяването на секторно партньорство през 1992 г. През декември 1995 г. то прерасна в пълноценно партньорство за диалог, а през 2002 г. - в партньорство на равнище срещи на върха. През 2012 г. връзките бяха издигнати до равнище стратегическо партньорство. Двустранните отношения между Индия и АСЕАН през последните години са в подем, като акцентът е поставен върху засилването на сътрудничеството в областта на търговията и инвестициите, както и в сферата на сигурността и отбраната.

(Тази новина се разпространява по договор между БТА и ПТИ)

/СХТ/

