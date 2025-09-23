Малайзия обяви, че Източен Тимор ще стане 11 член на АСЕАН следващия месец

Източен Тимор ще стане единадесетия член на регионалната организация Асоциация на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) на среща на върха на държавите членки, която ще се състои между 26 и 28 октомври заяви премиеръят на Малайзия Ануар Ибрахим по време на посещение в Дили, столицата на островната държава, предаде Франс Прес.

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че също ще участва на срещата на върха на АСЕАН през октомври.

Бившата португалска колония Източен Тимор е най-младата държава в Югоизточна Азия, след като извоюва независимостта си от Индонезия през 2002 г. Президентът на страната Жозе Рамус Орта от години се застъпва за присъединяването на Източен Тимор към АСЕАН, като държавата подаде официално кандидатура за членство през 2011 г.