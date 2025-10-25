Премиерът на Тайланд може да пропусне подписването на споразумение за прекратяване на огъня с Камбоджа заради кончината на кралица Сирикит

Заради кончината на кралицата на Тайланд Сирикит премиерът на страната може да пропусне церемонията по подписването на споразумението за трайно прекратяване на огъня с Камбоджа, на което трябва да присъства и президентът на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Кралицата почина тази нощ в 21:21 ч. местно време. Тайландското правителство днес ще се проведе извънредно заседание, на което ще обсъди погребалните приготовления.

Външните министри на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) днес се събират в столицата на Малайзия Куала Лумпур, за да дадат началото на 47-ата среща на върха на международната организация.

Успоредно със срещата на върха ще се състоят и преговори между делегации на САЩ и Китай.

Очаква се Тръмп да пристигне в Куала Лумпур в неделя сутринта и да присъства на подписването на споразумение за трайно прекратяване на огъня между Тайланд и Камбоджа.

Говорител на тайландското правителство заяви, че предстои да бъде обсъден въпросът как да се процедира с церемонията по подписване на споразумението, ако премиерът Анутин Чарнвиракул отмени пътуването си.

Напрежението между Тайланд и Камбоджа, които имат дългогодишен граничен спор, ескалира в края на юли, когато се стигна до сблъсъци между военни части на двете страни. Продължилите пет дни сражения бяха прекратени на 29 юли. След като бе оповестена новината за спирането на огъня, премиерът на Камбоджа Хун Манет изрази благодарност към президента Тръмп за посредничеството му, както и към правителството на Китай за участието му в процеса. По-рано този месец бе съобщено, че Малайзия и САЩ ще съдействат за подписването на споразумение за трайното прекратяване на огъня между Тайланд и Камбоджа.