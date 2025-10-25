Подробно търсене

Премиерът на Тайланд може да пропусне подписването на споразумение за прекратяване на огъня с Камбоджа заради кончината на кралица Сирикит

Николай Велев
Премиерът на Тайланд може да пропусне подписването на споразумение за прекратяване на огъня с Камбоджа заради кончината на кралица Сирикит
Премиерът на Тайланд може да пропусне подписването на споразумение за прекратяване на огъня с Камбоджа заради кончината на кралица Сирикит
Премиерът на Тайланд Анутин Чарнвиракул Снимка: АП/Sakchai Lalit
Банкок,  
25.10.2025 07:51
 (БТА)

Заради кончината на кралицата на Тайланд Сирикит премиерът на страната може да пропусне церемонията по подписването на споразумението за трайно прекратяване на огъня с Камбоджа, на което трябва да присъства и президентът на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Кралицата почина тази нощ в 21:21 ч. местно време. Тайландското правителство днес ще се проведе извънредно заседание, на което ще обсъди погребалните приготовления.

Външните министри на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) днес се събират в столицата на Малайзия Куала Лумпур, за да дадат началото на 47-ата среща на върха на международната организация. 

Успоредно със срещата на върха ще се състоят и преговори между делегации на САЩ и Китай.

Очаква се Тръмп да пристигне в Куала Лумпур в неделя сутринта и да присъства на подписването на споразумение за трайно прекратяване на огъня между Тайланд и Камбоджа. 

Говорител на тайландското правителство заяви, че предстои да бъде обсъден въпросът как да се процедира с церемонията по подписване на споразумението, ако премиерът Анутин Чарнвиракул отмени пътуването си.

Напрежението между Тайланд и Камбоджа, които имат дългогодишен граничен спор, ескалира в края на юли, когато се стигна до сблъсъци между военни части на двете страни. Продължилите пет дни сражения бяха прекратени на 29 юли. След като бе оповестена новината за спирането на огъня, премиерът на Камбоджа Хун Манет изрази благодарност към президента Тръмп за посредничеството му, както и към правителството на Китай за участието му в процеса. По-рано този месец бе съобщено, че Малайзия и САЩ ще съдействат за подписването на споразумение за трайното прекратяване на огъня между Тайланд и Камбоджа. 

/АГ/

Свързани новини

25.10.2025 00:58

САЩ заявиха, че не очакват представители на Китай да присъстват на подписването на мирно споразумение между Тайланд и Камбоджа

Представител на американското правителство каза, че Пекин е изиграл малка роля в преговорите за спиране на огъня между Тайланд и Камбоджа и че не се очаква китайски представители присъстват на планирано за почивните дни подписване на споразумение за спиране на огъня, на което е поканен президентът на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.
21.10.2025 15:53

АП: Тръмп се готви да замине за Азия и всички се питат какъв ще е резултатът

Очаква се в края на седмицата президентът Доналд Тръмп да замине за Азия с надеждата, че обиколката му на другия край на света ще му помогне да реши важни проблеми, които не може да си позволи да се задълбочат. На карта е поставено ни повече, ни
21.10.2025 13:02

АКП: Камбоджа и Тайланд откриха извънредната среща на Съвместната комисия за демаркация на границата

Представители на Камбоджа и Тайланд се срещнаха тази сутрин в тайландската провинция Чантабури за заседание на Съвместната комисия за демаркация на сухопътната граница между двете страни, съобщи камбоджанската новинарска агенция АКП. От Пномпен
20.10.2025 17:58

АКП: Камбоджа е „спокойна, но не мълчи“ в спора с Тайланд, заяви камбоджанският премиер

Камбоджанският министър-председател Хун Манет заяви, че правителството в Пномпен е „спокойно, но не мълчи“, като подчерта, че работи активно за постигане на примирие и мир в граничния спор с Тайланд, съобщи камбоджанската агенция АКП. „Камбоджа няма
16.10.2025 14:21

Южнокорейски и камбоджански представители се срещнаха с цел координиране на действията срещу "центровете за измами"

Южнокорейски и камбоджански представители се срещнаха с цел координиране на действията срещу онлайн измамите след смъртта на южнокорейски студент, който е станал предполагаема жертва на трафик и е бил насилствено принуден да работи в център за измами в Камбоджа, съобщи Асошиейтед прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:26 на 25.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация