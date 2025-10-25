Подробно търсене

Тайландската кралица Сирикит почина на 93-годишна възраст

Николай Велев
Кралица на Тайланд Сирикит минава покрай руски почетни гвардейци на московското летище "Внуково" на 2 юли 2007 г. Снимка: АП/Миша Джапаридзе
Банкок,  
25.10.2025 03:41
 (БТА)

Кралицата майка на Тайланд Сирикит почина на 93-годишна възраст, съобщи Би Би Си, като се позова на тайландския кралски двор.

Кралицата е починала мирно в 21:21 ч. местно време (14:21 по Гринуич).

Нейният съпруг крал Пумипон Адулядет почина през 2016 г., след като прекара 70 години на трона и стана най-дълго управлявалият монарх на Тайланд. Сирикит беше до него през по-голямата част от това време, печелейки сърцата на сънародниците си с многобройните си благотворителни инициативи, отбелязва Ройтерс.

Сирикит е родена в Банкок на 12 август 1932 г., когато Тайланд заменя абсолютната си монархия с конституционна. Нейният баща е посланик на Тайланд в Париж. 

В младостта си Сирикит е известна с красотата си и редовно се появява в ежедневното кралско телевизионно предаване, където представя своите начинания и проекти - от защита на околната среда, до подпомагане на жителите на селските райони.

Публичните ѝ изяви стават рядкост, откакто през 2012 г. получава инсулт.

Сирикит е почитана като майчина фигура на тайландската нация, а рожденият ѝ ден се чества като Ден на майката в Тайланд.

 

/НВ/

