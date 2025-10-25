Подробно търсене

САЩ заявиха, че не очакват представители на Китай да присъстват на подписването на мирно споразумение между Тайланд и Камбоджа

Николай Велев
Логото на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) за 47-ата среща на върха в Куала Лумпур, 24 октомври 2025 г. Снимка: АП/Vincent Thian
Вашингтон ,  
25.10.2025 00:58
 (БТА)

Представител на американското правителство каза, че Пекин е изиграл малка роля в преговорите за спиране на огъня между Тайланд и Камбоджа и че не се очаква китайски представители присъстват на планирано за почивните дни подписване на споразумение за спиране на огъня, на което е поканен президентът на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс. 

"Ние всъщност не смятаме, че Китай изигра значителна роля, а реално погледнато – каквато и да е роля, в постигането на мира", заяви официалният американски представител. "Не очаквам Китай да участва", добави той.

По-рано тази седмица малайзийският министър на външните работи Мохамад Хасан заяви, че се планира Тайланд и Камбоджа да подпишат споразумение за спиране на огъня в кулоарите на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Куала Лумпур. Хасан посочи, че на подписването ще присъства и американският президент.

Напрежението между Тайланд и Камбоджа, които имат дългогодишен граничен спор, ескалира в края на юли, когато се стигна до сблъсъци между военни части на двете страни. Продължилите пет дни сражения бяха прекратени на 29 юли. След като бе оповестена новината за спирането на огъня, премиерът на Камбоджа Хун Манет изрази благодарност към президента Тръмп за посредничеството му, както и към правителството на Китай за участието му в процеса. 

/НВ/

