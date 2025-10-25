Професор Катрин Перлес от Университетa Париж-Нантер ще изнесе лекция в Националния археологически музей

Професор Катрин Перлес от Университетa Париж-Нантер и Националния център за научни изследвания (CNRS) ще изнесе публична лекция на тема „Дългосрочна перспектива върху обитаването на пещерата Франхти (Арголида, Гърция): въпросът за културните приемствености и прекъсвания”. Събитието ще се състои на 30 октомври в сградата на Националния археологически институт с музей, съобщават домакините.

Събитието е част от поредицата „Академичен семинар на НАИМ“, в която Перлес ще представи дългосрочна перспектива върху обитаването на пещерата Франхти (Гърция). По думите на екипа въпросът за културните принадлежности и определянето на хроно-културни единици най-често се разглежда от синхронна гледна точка. „Изключително дългата последователност от пластове в пещерата Франхти и нейната Паралия, заедно с богатството от данни, които те предоставят, ни позволяват да разгледаме проблема от диахронна перспектива“, отбелязват те.

От НАИМ-БАН посочват, че резултатите се оказват по-скоро неинтуитивни: там, където очаквахме прекъсване – особено през палеолита и мезолита – се наблюдава приемственост. „Обратно, там, където очаквахме приемственост – по-специално през неолита – бяха разкрити също толкова ясни признаци на прекъсвания. Все пак тези изводи отчасти зависят от избора на индикаторите, чрез които определяме културните традиции. Последователността от Франхти е интересна и от методологична гледна точка, тъй като илюстрира различни ритми на промяна сред основните категории находки: главно кремъчните сечива и накитите през палеолита и мезолита, както и керамиката, кремъчните сечива и накитите през неолита“, казват те.

От екипа отбелязват, че в резултат на това различни специалисти могат (и действително са могли) да предложат различни интерпретации по отношение на културната приемственост или прекъсване. Разглеждането на всички възможни индикатори заедно ни принуждава да преосмислим какво всъщност всеки от тях може да ни разкрие за древните общества и техните традиции.

Катрин Перлес е завършила геоморфология, праистория и социална антропология в Сорбоната в Париж. Първата ѝ книга е посветена на праисторията на огъня. След това се присъединява към американския екип, който провежда разкопките в пещерата Франхти, първоначално като специалист по кремъчни сечива, и публикува три тома по тази тема. Паралелно с това, заедно с Жан-Пол Демул, тя инициира сравнителна изследователска програма върху неолитните кремъчни и керамични комплекси в Гърция, която довежда, наред с други резултати, до издаването на нейната книга за Ранния неолит в Гърция. По-късно тя ръководи публикацията на накитите от Франхти (два тома) и в момента подготвя синтеза на резултатите от разкопките в пещерата (в процес на изготвяне). Междувременно започва работа в пустинята Атакама в Чили, съсредоточавайки се върху процеса на неолитизация и върху церемониалните центрове. Публикувала е множество статии, посветени на произхода на неолита в Европа, на кремъчната технология, миграциите, системите на обмен, технологичните подходи, праисторията на огъня и други теми. Тя е удостоена с почетна степен от Университета на Индиана, избрана е за член на Университетския институт на Франция, почетен член е на Американския археологически институт и е носител на званието Commandeur de l’Ordre des Palmes Académiques във Франция, където е заемала важни ръководни позиции в научни институции.

Лекцията се осъществява с подкрепата на Модерна изследователска инфраструктура в подкрепа на науката, културата и технологичното развитие – ИНФРАМАТ, уточняват от НАИМ-БАН.

