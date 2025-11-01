Аджерпрес: Дигиталната платформа „Атрактивна Румъния“ вече е достъпна на шест езика и включва 450 нови туристически обекта

Дигиталната платформа на румънската национална програма за културен туризъм “Атрактивна Румъния“ вече е достъпна на шест езика и е разширена с 450 нови туристически обекта по 12-те тематични маршрута, които пресичат страната, съобщиха представители на програмата. Това предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес.

„Една година след стартирането на програмата „Атрактивна Румъния“, платформата, която първоначално предлагаше менюта само на румънски и английски език, вече е достъпна на четири допълнителни езика. По този начин над 2000 мултимедийни материала, включително текстове, снимки, видеоклипове, аудио гидове, 3D анимации и виртуални обиколки, вече са достъпни за повече туристи, интересуващи се от преоткриването на Румъния. Друга нова функция е добавянето на 450 допълнителни обекта към платформата, в допълнение към 275-те основни обекта, съответстващи на темите на 12-те тематични маршрута“, се казва в съобщение на изпълняващата проекта компания.

Тематичните маршрути в Румъния към момента са: „Маршрутът на замъците“, „Маршрутът на Трансилванските курии (градски съвети)“, „Маршрутът на Кулите (Укрепените къщи)“, „Традиционната румънска гастрономическа пътека“, „Обиколката на укрепените църкви“, „Маршрутът на дървените църкви“, „Маршрутът на манастирите в Молдова“, „Маршрутът на Свети Ладислав в Румъния“, „Обиколката на римските военни лагери“, „Маршрутът на крепостите“, „Културният пейзаж на делтата на Дунав“ и „Обиколката на традиционната селска архитектура“.

Над 700 обекта, представени в платформата, са достъпни както за румънски, така и за чуждестранни туристи, които могат да намерят широк спектър от информация на шест езика. Обектите са групирани в 12 тематични туристически маршрута, които пресичат страната, а основните атракции ще бъдат обозначени и чрез специална пътна инфраструктура през първата половина на 2026 г.

Платформата използва Гугъл карти, което позволява на потребителите да комбинират основните обекти от 12-те тематични маршрута, за да създадат свой собствен персонализиран маршрут.

„Атрактивна Румъния“, първата национална програма в подкрепа на културния туризъм, стартира през май 2024 г. и ще приключи през юни 2026 г.

(Новина, избрана от румънската агенция АДЖЕРПРЕС за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)