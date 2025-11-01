Котел ще чества Деня на будителите и празник на града с концерти, изложби и вечерна заря, съобщиха от общинския пресцентър.

Денят започва с празнична света литургия в църквата „Света Троица“ от 8:30 часа. В 11:00 часа на площад „Възраждане“ ще се проведе общоградско тържество с участието на детски и младежки формации при Детска градина „Дъга“, Център за работа с деца и младежи – Котел и Народно читалище „Съгласие-Напредък“.

Специален акцент в празничната програма е концертът на Pietro Caroleo & Vilizar Gichev Hammond Organ Trio от 12:00 часа. Музикантите, сред които и Вилизар Гичев – котленец, ще представят авторски джаз с европейско звучене. Хамънд органът, използван в концерта, е изключително рядък инструмент в България. Концертът е част от инициативата на Община Котел да предостави сцена на творци, свързани с града и неговия възрожденски дух.

От 13:00 часа във фоайето на експозиция „Котленски възрожденци“ ще бъде открита изложбата „140 години от победата на българската армия в Сръбско-българската война (2–14 ноември 1885 г.)“, организирана от Исторически музей – Котел.

Вечерната програма започва в 19:00 часа с визуалния проект „Прозорци във времето“, реализиран от Местна инициативна група „Котел, Сунгурларе и Върбица“, посветен на осем от най-видните будители, произлезли от Котел. Празникът на града ще завърши със заря.

Денят на народните будители е празник на град Котел от 1993 година. В града са родени редица емблематични личности от Възраждането начело със Св. Софроний, епископ Врачански, д-р Петър Берон, архимандрит Неофит Бозвели и Георги Раковски.

Името на град Котел се споменава за първи път в османо-турски регистър през 1486 г. Тогава градът е бил известен под името Казан пънаръ. Благоприятният климат и тучните пасища определили овцевъдството като главно препитание за местното население. Овцевъдството на свой ред поставило началото на много занаяти в региона. Килимарството превръща града в един от центровете на тъкаческото изкуство. Дори днес градът е известен с килимите си, най-старите от които са изложени в Галатанското училище. През 1894 г. по-голяма част от Котел е била унищожена при пожар. Само квартал "Галата" е оцелял и днес дава представа за това как е изглеждал старият град.

На герба на град Котел е изобразен факел – символ на просвещението и килим – символ на традиционния занаят. Девизът отдолу гласи: „Горд съм с миналото и живея с бъдещето”.