Подробно търсене

Криминално проявен и осъждан е нападнал фелдшер в село Краводер, съобщават от полицията

Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
Криминално проявен и осъждан е нападнал фелдшер в село Краводер, съобщават от полицията
Криминално проявен и осъждан е нападнал фелдшер в село Краводер, съобщават от полицията
БТА, Враца На снимката: табела на село Краводер Снимка: кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова/архив
с. Краводер, община Криводол ,  
01.11.2025 10:25
 (БТА)

В село Краводер (община Криводол) е бил нападнат фелдшер, съобщават в дневния си бюлетин от Областната дирекция на МВР – Враца (ОДМВР). Нападателят е заловен от полицията, в прокуратурата е образувано бързо производство. 
 
Сигналът е получен на 31 октомври, в 18:43 ч. в Районното управление на полицията във Враца. Той е подаден от В.И.Й., който е дежурен фелдшер на Филиала за спешна медицинска помощ (ФСМП) – Криводол. Той заявил, че на същата дата към 18:40 часа в село Краводер са му нанесени два удара в областта на лицето. Фелдшерът е обслужен в Спешна помощ – Враца, където е установено, че има спукани кости на носа. Нападателят 29-годишният, криминално проявен и осъждан Х.Т.В. от Краводер, е задържан в полицията за 24 часа, допълват от ОДМВР – Враца. 

Станала е разправия между фелдшера и брата на пациента, каза за БТА Цветан Цветков, който е секретар в кметството в Краводер. По думите му линейката дошла веднъж и не отвела 28-годишния пациент. След второто позвъняване медицински екип отново отишъл в Краводер. Тогава всъщност братът на пациента Х.Т.В. е извадил телефон да снима медицинския екип, станала е физическа разправа между него е фелдшера, допълни той. 

Случаят е докладван на дежурен прокурор, образувано е бързо производство за причиняване на телесна повреда (чл. 131 ал. 2 НК). 

В село Краводер живеят около 800 души и селото е спокойно, каза за БТА и кметът Галя Гацова. 

/МК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:49 на 01.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация