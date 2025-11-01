Обявяват конкурс за написване на сценичен монолог

Национален конкурс за написване на сценичен монолог започва на 15 ноември, информират от академията за творческо писане и арттренинги на Яна Борисова.

По думите им инициативата е насочена към всички, които обичат театъра, думите и изкуството на живия глас, а темата е „За любовта…“ – споделената, несподелената, тъжната, смешната, срамната или тайната. Участниците могат да се включат в три възрастови групи – 16-19 години, 20-30 години и над 30 години. Всеки може да изпрати един сценичен монолог – кратък драматургичен текст, в който героят споделя своите мисли, чувства или тайни пред публиката.

Финалистите ще бъдат обявени на 20 януари 2026 г., а в средата на февруари ще има публично четене на наградените монолози. Най-добрите текстове ще бъдат отличени с награди, осигурени от продуцентските компании „Арт билет“, „Контраплан“ и „Арт театър Берлин“.

Творбите ще бъдат оценявани от изявени имена на театралната и литературната сцена – доц. д-р Асен Терзиев, Димитър Коцев-Шошо, Катя Костова, Радена Вълканова и Яна Борисова.

„Да застанеш на сцена и да изречеш всичко онова, което нямаш възможност да кажеш в реалността, е шанс, който не бива да се пропуска. Сцената, актьорите и театърът дават възможност на всички чувствителни хора, които обитават неосветената част на човечеството, да бъдат чути, разбрани и да имат шанса да променят живота на всички останали“, казва Яна Борисова, драматург и основател на академията.

/ДД