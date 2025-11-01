Издевателствата над Конституцията започнаха с лаконичната реформа на сглобката, която въведе домовата книга, каза президентът Румен Радев

Издевателствата над Конституцията започнаха с лаконичната реформа на сглобката, която въведе т.нар. и от мен домова книга, за да може партиите да си предават щафетата на властта, дори когато обществото ги бламира и настоява за предсрочни избори. Това каза президентът Румен Радев пред журналисти в отговор на въпрос за ротацията на председателя на парламента.

Сега всяко назначение начело на Народното събрание е преди всичко попълване на тази домова книга с потенциални бъдещи служебни премиери, каза още Радев.

Според президента политическата класа все повече затъва в блатото на незаконието.

Радев допълни, че краткият престой на Наталия Киселова на председателското място ще се запомни най-вече с това, че грубо е погазила закона с отказа да бъде разгледано предложението на президента за референдум. Това го направи преподавател по конституционно право, допълни той.

На въпрос по повод временната забрана на износа и вътреобщностните доставки до държави членки на ЕС на нефтопродукти Радев посочи, че това е необходима превантивна мярка, която според него е закъсняла.

Най-важната задача на правителството е да не допусне липса на горива и ценови шок. Това ще подейства изключително негативно на икономиката, на бита на хората, и може да доведе до трудно предсказуеми последствия, каза президентът.

На журналистически въпрос относно предупрежденията на ЕС за опасност от проекта „Сръбски свят“ президентът посочи, че Западните Балкани са критична точка за сигурността и там е насочено цялото внимание на Европейския съюз. Крайно време е всички европейски институции да се заемат с този въпрос, защото е чувствителен, включително и за нас, посочи той.