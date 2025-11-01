В село Паволче подготвят празник по повод 95-годишнинината от създаването на местното читалище

Народно читалище „Фар – 1930“ в село Паволче подготвя концерт по повод 95-годишнината от своето създаване, съобщи за БТА кметът на селото Петрана Ангелкова. По думите ѝ в празничното събитие ще участват местни самодейци, както и гост-изпълнители.

По време на концерта ще се представи и хорът „Балкански славей“, допълни кметът. Тя припомни, че съвсем наскоро е излязъл вторият брой на вестника за Паволче, носещ подзаглавието „Балканът разказва“. В изданието са включени материали, посветени на предстоящата годишнина на Народно читалище „Фар – 1930“, както и на символа на селото – вълчето.

Според легендата, с която е свързан този символ, една баба, разхождайки се по улицата, видяла вълче, след малко – второ, и възкликнала на местен диалект: „А, па вълче!“ Оттук произлязло името на селото. „Това е легендата, но ние, жителите на Паволче, знаем, че тук някога е имало параклис на свети Павел“, добави Ангелкова.

Празничният концерт ще се състои на 8 ноември в залата на читалището.