Хората настояват навсякъде, каза президентът Румен Радев в отговор на въпрос дали ще направи собствена партия.

Радев участва във военен ритуал – панихида, с който ще бъде почетена паметта на загиналите български воини по повод Архангелова задушница.

Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия, допълни Румен Радев.

"Движение Трети март", "Движението за президентска република" и всякакви други производни нямат нищо общо с мен и с президентската институция, посочи още президентът.

Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията, добави той.