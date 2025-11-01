Илия Луков и фолклорни състави от три украински района днес ще изнесат заключителен концерт в Одеса по инициатива на БТА

Българският народен изпълнител Илия Луков ще изнесе днес тържествен заключителен концерт в град Одеса заедно с фолклорни състави от Болградски, Измаилски и Белгородднестровски райони.

Това е четвъртият от поредицата концерти с безвъзмездното участие на българския изпълнител. Концертът е по инициатива на Българската телеграфна агенция с подкрепа при организацията от Генералното консулство на България в Одеса.

Заключителният концерт под надслов „Песента и танцът обединяват сърцата“ ще се състои в банкетния дом „Ренесанс“ в Одеса.

В концерта ще участват танцовият колектив „Колорит“ от село Каменка с ръководител Александър Ромалийски и Народният оркестър за българска музика „Хоро“ при Камчийския дом на културата с ръководител Васил Ганев. От село Кулевча ще се включат колективите „Кулевчанци“ и „Кулевчанка“ с ръководител Настя Кимуржи, а град Белгородднестровск ще бъде представен от ансамбъл „Майчина обич“ с ръководител Георги Моток.

От село Селиогло ще участват вокалният колектив „Колорит“ с ръководител Полина Янкова и танцовият колектив „Селиолка“ с ръководител Иванна Славова.

В концерта ще се включат и ученици от Българското неделно училище „Българче“ към Татарбунарското районно българско културно-просветно дружество „Родолюбие“ с председател Борис Кичук. Те ще се представят с танцовия колектив „Кокичета“ с ръководител Юлия Волохина, вокалния ансамбъл „Magic Stars“ с ръководител Людмила Баханастюк и танцовия колектив „Българска роза“ с ръководител Светлана Сулакова.

Това ще бъде последният концерт от поредицата изяви на Илия Луков в Украйна и Молдова, организирани по случай Деня на бесарабските българи и Деня на народните будители. Събитията се провеждат в партньорство между Българската телеграфна агенция и Илия Луков по споразумение, подписано в началото на годината.

Вчера Луков изнесе концерт в село Василевка, Болградски район, в който взеха участие и местни фолклорни състави от Василевската община.

Както БТА съобщи, българите в Одеска област са над 150 000 души и са третата по численост етническа общност според преброяването в Украйна през 2001 г. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-големите компактни български общности са съсредоточени в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.

През февруари 2023 г., година след началото на войната, БТА издаде на български и английски език специален брой на списание „ЛИК“, посветен на българите в Украйна, който беше представен в Одеса и Болград.

За да осигури повече информация за българите в Украйна и възможности за комуникация между България и сънародниците ѝ там, през пролетта на 2023 г. БТА откри национален пресклуб в центъра на Одеса с постоянен кореспондент – Светлана Драгнева, чиито материали могат да бъдат използвани свободно от всички български медии с позоваване на БТА.

Това е вторият национален пресклуб на БТА с кореспондентско бюро в Бесарабия след този в Тараклия, Молдова, открит през 2022 г.