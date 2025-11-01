Подробно търсене

Будителството е във всеки, който гради и вярва, че България може повече, заяви Атанас Зафиров

Маргарита Колева
На снимката: вицепремиерът и председател на „БСП - Обединена Левица“ Атанас Зафиров. Снимка: Христо Касабов/БТА, архив
01.11.2025 09:12
 (БТА)

Днес имаме нужда от будност – не като спомен, а като живо усещане за посока и смисъл, написа във Фейсбук страницата на БСП председателят на партията и вицепремиер Атанас Зафиров по повод Деня на народните будители. 

Будителството не е само в миналото – то е във всеки, който гради, създава и вярва, че България може повече. Живеем във време на възможности – България е стабилна, част от европейското културно пространство и това е среда, в която знанието, просветата и духовността могат отново да бъдат в центъра на обществените отношения. Будителят днес не носи калем, а съвест и кураж. И ние – обикновените граждани не сме изключение. Наш дълг е да градим доверие, да насърчаваме разума и да работим с грижа за бъдещето, допълва Зафиров. 

Той честити празника на всички, които не спират да светят с примера си – учители, творци, учени, журналисти, доброволци и граждани с активна позиция.
България има бъдеще, защото има будни хора. България винаги ще бъде Държавата на духа! Честит Ден на народните будители!, пише още Атанас Зафиров. 

 

 

 

/МК/

