Бъдете хората, които водят към по - добро, каза столичният кмет Васил Терзиев по повод Деня на народните будители

Бъдете будни. Бъдете смели. Бъдете хората, които водят към по-добро, каза кметът на София Васил Терзиев по случай Деня на народните будители.

Тази седмица имах честта да благодаря на хората, които създават духа на нашия град – учители, творци, учени, хора на знанието и културата, посочи Терзиев.

По негови думи всеки е модерен будител. Вярвам, че с нас ще се събудят още хора, за да се съберем отново като общество и да разберем колко повече можем да направим, да се събудим с това в колко красив град и държава живеем и какви възможности стоят пред нас, да надграждаме и да дадем тласък в развитието на нашата родина, да даваме все повече поводи на нашите деца да остават тук и да ни правят част от своите успехи, добави кметът.