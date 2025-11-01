Подробно търсене

Бъдете хората, които водят към по - добро, каза столичният кмет Васил Терзиев по повод Деня на народните будители

Петра Куртева
Бъдете хората, които водят към по - добро, каза столичният кмет Васил Терзиев по повод Деня на народните будители
Бъдете хората, които водят към по - добро, каза столичният кмет Васил Терзиев по повод Деня на народните будители
Снимка: Благой Кирилов/БТА, архив
София,  
01.11.2025 11:18
 (БТА)

Бъдете будни. Бъдете смели. Бъдете хората, които водят към по-добро, каза кметът на София Васил Терзиев по случай Деня на народните будители.

Тази седмица имах честта да благодаря на хората, които създават духа на нашия град – учители, творци, учени, хора на знанието и културата, посочи Терзиев.

По негови думи всеки е модерен будител. Вярвам, че с нас ще се събудят още хора, за да се съберем отново като общество и да разберем колко повече можем да направим, да се събудим с това в колко красив град и държава живеем и какви възможности стоят пред нас, да надграждаме и да дадем тласък в развитието на нашата родина, да даваме все повече поводи на нашите деца да остават тук и да ни правят част от своите успехи, добави кметът.

/МК/

01.11.2025 11:04

Денят на народните будители ни напомня колко силна е светлината на знанието, заявиха от „Има такъв народ“

Днес ние българите почитаме всички велики личности, които със слово, знание и дух са ни водили напред - книжовници, учители, просветители, революционери, хора на културата и науката, написаха от партия „Има такъв народ“ във Фейсбук по повод Деня на народните будители, който честваме днес.
01.11.2025 10:10

В нас тече кръвта на народните будители, бъдете будители на съвремието, заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов

Денят на народните будители отбелязва огромната саможертва и приноса на една шепа хора, благодарение на които нас ни има като народ. На 1 ноември нека всеки един от нас сведе глава пред делото на нашите предшественици и да не забравяме, че в нас тече кръвта на народните будители и всеки един българин може да бъде народен будител. Това заяви във видео обръщение, публикувано във Фейсбук, лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов.
01.11.2025 09:12

Будителството е във всеки, който гради и вярва, че България може повече, заяви Атанас Зафиров

Днес имаме нужда от будност – не като спомен, а като живо усещане за посока и смисъл, написа във Фейсбук страницата на БСП председателят на партията и вицепремиер Атанас Зафиров по повод Деня на народните будители.
01.11.2025 08:31

Нека продължим делото на народните ни будители, заявиха от „Продължаваме промяната“ по случай 1 ноември

„Честит празник, българи! Нека продължим делото на народните ни будители“, заявяват от „Продължаваме промяната“ в публикация във Фейсбук по случай Деня на народните будители.

