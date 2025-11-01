Будителството не е минало, а битка днес, заявиха от „Величие“ по случай 1 ноември

Будителството не е минало, а битка днес, заявиха от „Величие“ в публикация във Фейсбук по случай 1 ноември – Денят на народните будители.

Днес е денят, в който трябва да си спомним кои сме, посочват от формацията. Защото днес словото е под натиск, мисълта е под контрол, а свободата е под заплаха, допълват още те.

"Нашите будители се изправяха срещу чужда власт. Ние се изправяме срещу предателството на собствените ни „величия“. Същите, които вместо да защитават народа, го продават", посочват още от политическата формация.

„Величие“ няма да се огъне, няма да приеме шантаж и няма да продаде вярата си. Днес будителството е куражът да кажеш „не“ на страха, посочват още от партията.