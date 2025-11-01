Подробно търсене

Будителството не е минало, а битка днес, заявиха от „Величие“ по случай 1 ноември

Петра Куртева
Паметникът на Св.св. Кирил и Методий пред Националната библиотека. Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
01.11.2025 11:24
 (БТА)

Будителството не е минало, а битка днес, заявиха от „Величие“ в публикация във Фейсбук по случай 1 ноември – Денят на народните будители.

Днес е денят, в който трябва да си спомним кои сме, посочват от формацията. Защото днес словото е под натиск, мисълта е под контрол, а свободата е под заплаха, допълват още те.

"Нашите будители се изправяха срещу чужда власт. Ние се изправяме срещу предателството на собствените ни „величия“. Същите, които вместо да защитават народа, го продават", посочват още от политическата формация. 

 „Величие“ няма да се огъне, няма да приеме шантаж и няма да продаде вярата си. Днес будителството е куражът да кажеш „не“ на страха, посочват още от партията.

/МК/

Свързани новини

01.11.2025 11:04

Денят на народните будители ни напомня колко силна е светлината на знанието, заявиха от „Има такъв народ“

Днес ние българите почитаме всички велики личности, които със слово, знание и дух са ни водили напред - книжовници, учители, просветители, революционери, хора на културата и науката, написаха от партия „Има такъв народ“ във Фейсбук по повод Деня на народните будители, който честваме днес.
01.11.2025 10:10

В нас тече кръвта на народните будители, бъдете будители на съвремието, заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов

Денят на народните будители отбелязва огромната саможертва и приноса на една шепа хора, благодарение на които нас ни има като народ. На 1 ноември нека всеки един от нас сведе глава пред делото на нашите предшественици и да не забравяме, че в нас тече кръвта на народните будители и всеки един българин може да бъде народен будител. Това заяви във видео обръщение, публикувано във Фейсбук, лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов.
01.11.2025 09:12

Будителството е във всеки, който гради и вярва, че България може повече, заяви Атанас Зафиров

Днес имаме нужда от будност – не като спомен, а като живо усещане за посока и смисъл, написа във Фейсбук страницата на БСП председателят на партията и вицепремиер Атанас Зафиров по повод Деня на народните будители.
01.11.2025 08:31

Нека продължим делото на народните ни будители, заявиха от „Продължаваме промяната“ по случай 1 ноември

„Честит празник, българи! Нека продължим делото на народните ни будители“, заявяват от „Продължаваме промяната“ в публикация във Фейсбук по случай Деня на народните будители.

