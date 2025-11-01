Френският актьор Чеки Карио почина на 72 години

Френският актьор от турски произход Чеки Карио е починал на 72-годишна възраст. Неговата агентка Елизабет Танър потвърди пред агенция ДПА, че актьорът е издъхнал в петък вследствие на заболяване от рак.

Карио е най-известен с ролята си в екшън трилъра на Люк Бесон „Никита“ (1990). Роден в Турция и израснал в Париж, той започва кариерата си в театъра, преди да се утвърди като име във френското кино през 80-те години.

В продължение на няколко десетилетия Карио се появява в около 80 филма и множество телевизионни сериали. Международна слава му носят участията като злодей в филма за Джеймс Бонд „Златното око“ (1995) и като гангстер в „Лоши момчета“ (1995) с Уил Смит.