Подробно търсене

Научни решения и новостите във ветеринарната медицина са сред темите, които обсъждат специалисти на форум в Разград

Кореспондент на БТА в Разград Садет Кърова
Научни решения и новостите във ветеринарната медицина са сред темите, които обсъждат специалисти на форум в Разград
Научни решения и новостите във ветеринарната медицина са сред темите, които обсъждат специалисти на форум в Разград
БТА, Разград (1 ноември 2025) Научни решения, свързани с лечението на едрите преживни животни и новостите във ветеринарната медицина са сред темите, които обсъждат специалисти на форум в Разград. Организатори са собствениците на фирма "Фарма тийм БГ" ЕООД - докторите Никола Досев (на снимката) и Димитрина Петрова. В обучителня семинар участват близо 90 специалисти от цялата страна. Снимка: кореспондент на БТА в Разград Садет Кърова (ВЯ)
Разград,  
01.11.2025 15:47
 (БТА)

Научни решения, свързани с лечението на едрите преживни животни и новостите във ветеринарната медицина са сред темите, които обсъждат специалисти на форум в Разград. Събитието, организирано от докторите Никола Досев и Димитрина Петрова, собственици на фирма „Фарма тийм БГ“ ЕООД, събра близо 90 ветеринарни лекари. В обучителния семинар участват също управители и собственици на кравеферми от цялата страна. По думите на д-р Досев те полагат грижи за около 70 000 крави.

Сред почетните гости са проф. Михни Люцканов, проф. д.н. Валентина Урумова и проф. Михаил Паскалев, които са преподавали на голяма част от участниците във форума.

Срещата беше открита от д-р Никола Досев, който приветства гостите и благодари на всички присъстващи. Той отбеляза, че годишните семинари, организирани от фирмата имат дългогодишна история. От регионални те са се превърнали в национални, като всяка година преминават при все по-голям интерес и активност. Д-р Досев подчерта, че идеята на тези обучителни семинари е не само да се дава актуална информация за нови продукти и съвременни ветеринарномедицински препарати в храненето, но и да бъдат използвани в практиката. Също така идеята е да бъдат полезни за участниците.

Програмата на обучителния семинар започна с представяне на най-новата ваксина на бившата фирма „Пфайзер”, сега „Zoetis” за микоплазма бовис – вид кашлица при телетата. Д-р Александър Вачков обясни, че микоплазма бовис е особен вид бактерия, която причинява различни клинико-патологични състояния, изразяващи се в мастити, артрити, участия в респираторния болестен комплекс. 

Последва дискусия с участниците за контрола на е.coli маститите в модерните млечни ферми. В рамките на форума френска и немска фирми ще представят новости при храненето на преживни животни, насочени към вдигане на млеконадоя и подобряване здравеопазването на кравите. Участниците ще научат повече и за модерните мобилни видеозони и ехографи, използвани при продуктивни животни. Д-р Никола Досев ще запознае участниците в семинара с над 30 продукти, чийто вносител в България е разградската фирма „Фарма тийм”.

Пред журналисти организаторите на традиционния годишен семинар посочиха, че за догодина подготвят още по-смела и иновативна идея. Предвижда се основната тема тогава да бъде ембриотрансферът при кравите.  

/ТНП/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:59 на 01.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация