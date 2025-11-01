С пожелания за мир приключи заключителният концерт на Илия Луков по инициатива на БТА в Одеса

С пожелания за мир приключи заключителният концерт в Одеса на българския изпълнител и композитор Илия Луков от турнето „Песента и танцът обединяват сърцата: Илия Луков и български народни състави от Бесарабия“ по случай Деня на бесарабските българи, 29 октомври и Деня на народните будители, 1 ноември.

Концертът се организира по инициатива на Българската телеграфна агенция и с подкрепа в организацията на Генералното консулство на България в Одеса. Поредицата концерти с безвъзмездното участие на Илия Луков бяха представени в средища на българите в Молдова и Украйна по случай Деня на бесарабските българи.

Изпълнителят постави начало на концерта си в Одеса с изпълнение на "Хубава си, моя горо", а след това прикани участниците от фолклорни състави и публиката да се включат в голямо хоро на песента "Изви се хоро големо".

В паузите между песните той подари дървена икона на Богородица Троеручица от 15-и век на отец Стефан от храм-паметника "Св. Преображение Господне" в Болград. Отец Стефан бе награден и от Министерството на културата преди началото на концерта. Луков подари и дискове със своя музика на ръководителите на фолклорни състави, участващи в концерта днес.

Луков направи отклонение от репортоара на концерта, като представи песента "Стани, куме", която той е чул за първи път в Генерал Тошево от българи от Украйна. Той създава аранжимента на песента, която дълго време е била пазена единствено от българските преселници в Украйна.

От сцената той поздрави бесарабските българи с празника им. "Честит празник, скъпи приятели! Дай Боже Господ да дари благословение на нашата родина – Украйна, на България, да дари мир, благословение и здраве на всички българи, на всички бесарабски българи и на вас – мир, благословение и здраве", пожела Луков.

Българският изпълнител също така благодари на БТА за инициативата, както и на Генералното консулство на България в Одеса за организацията на поредицата концерти в Молдова и Украйна.

Днес той посети и пресклуба на БТА в Одеса, където заяви, че ще запознава повече свои колеги, "да отпиват от този чист извор на българите, съхранили се през тези 200 години".

В концерта днес взеха участие танцовият колектив „Колорит“ от село Каменка с ръководител Александър Ромалийски и Народният оркестър за българска музика „Хоро“ при Камчийския дом на културата с ръководител Васил Ганев. От село Кулевча се включиха колективите „Кулевчанци“ и „Кулевчанка“ с ръководител Настя Кимуржи, а град Белгородднестровск беше представен от ансамбъл „Майчина обич“ с ръководител Георги Моток. От село Селиогло участваха вокалният колектив „Колорит“ с ръководител Полина Янкова и танцовият колектив „Селиолка“ с ръководител Иванна Славова.

В концерта се включиха и ученици от Българското неделно училище „Българче“ към Татарбунарското районно българско културно-просветно дружество „Родолюбие“ с председател Борис Кичук, които бяха представени от танцовия колектив „Кокичета“ с ръководител Юлия Волохина, вокалния ансамбъл „Magic Stars“ с ръководител Людмила Баханастюк и танцовия колектив „Българска роза“ с ръководител Светлана Сулакова.

В Одеса концертът е част от поредица събития в рамките на Седмицата на българската култура. Сред официалните гости на събитието бяха генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев, народният представител и председател на парламентарната комисия за прякото участие на гражданите Росица Кирова, заместник-министърът на културата Ашот Казарян, временно управляващата Посолството на България в Киев Елена Слатинска-Ованезова, административният директор на Тараклийския университет – филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“ – Александър Боримечков, изпълняващият длъжността председател на Одеския градски съвет Игор Ковал, представителката на омбудсмана на Украйна за Одеска област Мария Попова и други.