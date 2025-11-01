Ще запознавам повече мои колеги, да отпиват от този чист извор на българите, съхранили се през тези 200 години, каза Илия Луков в пресклуба на БТА в Одеса

Вярвам в любовта повече и ще намирам време да запознавам повече мои колеги, да отпиват от този чист извор на българите, съхранили се през тези 200 години, каза българският изпълнител Илия Луков по време на посещението в националния пресклуб на Българската телеграфна агенция (БТА) в Одеса. На събитието присъстват генералният директор на БТА Кирил Вълчев и кореспондентът на БТА в Одеса Светлана Драгнева.

„Казвам добре дошъл на Илия Луков в Националния пресклуб на БТА в Одеса. Започнахме с Тараклия, където също имаме пресклуб, бяхме в Болград и във Василевка с концерти по повод Деня на бесарабските българи. Сега сме тук, в Одеса, където само в града живеят 50–60 хиляди души, а в цялата област — около 150–160 хиляди по стари официални данни“, с тези думи генералният директор откри срещата в пресклуба.

Илия Луков, който безвъзмездно се присъедини към участието в поредицата концерти в Молдова и Украйна, сподели впечатленията си от концертите дотук и очакванията от предстоящия в Одеса: „Радвам се, че съм в пространство, в което достойно представяте онова, което е важно – състоянието, радостите и трудностите на нашите българи от Украйна“.

Певецът подари на пресклуба икона на Св. Йоан Рилски, рисувана от Моника Асенова, и разказа: „В български нов дом се влиза с икона, и аз искам да подаря от сърце тази иконка на пресклуба в Одеса с уважение и признателност към всички, които работят, за да информират нашите сънародници“.

Луков разказа и за срещите си с българите в Украйна: „Тези хора, потомци на онези българи, които някога са търсили свобода, правят всичко възможно да съхранят песните, традициите и българския език. Когато чух една жена да ми казва: ‘Господин Луков, спрете да си похортуваме’, сърцето ми се напълни с радост.“

Кирил Вълчев отбеляза, че жестът е символичен, тъй като 1 ноември – Денят на народните будители – е свързан с личността на Св. Йоан Рилски, смятан за първия будител и покровител на българския народ. Той припомни, че днес църквата чества празника му на 19 октомври, но именно по стар стил датата е дала начало на честването на будителите.

Кореспондентът на БТА в Одеса Светлана Драгнева прие иконата с думите: „Тази икона ще заеме място тук, в офиса на БТА. С откриването на пресклуба в Одеса гласът на българите в Украйна се чува и в България, и по света“.

Тя добави, че БТА е единствената структура, която пълноценно информира за българските общности по света.

По-късно днес в Одеса ще се състои заключителният концерт от поредицата с безвъзмездното участие на Илия Луков, заедно с фолклорни състави от Болградския, Измаилския и Белгородднестровския райони.

Концертът е по инициатива на Българската телеграфна агенция с подкрепа при организацията от Генералното консулство на България в Одеса.