Египетският Замалек уволни старши треньора Яник Ферера след серия от четири мача без победа

Ива Кръстева
01.11.2025 17:44
Замалек се раздели с белгийския треньор Яник Ферера след равенство 1:1 срещу Националната банка на Египет, което удължи серията без победа на отбора в първенството на страната до четири мача, съобщава Ройтерс.

45-годишният Ферера беше назначен през юли след успехи в родината си, като спечелването на Купата на Белгия със Стандарт Лиеж и извеждане на Синт-Тройден до промоция. Той също така заемаше мениджърски позиции в Саудитска Арабия.

Замалек е четвърти в класирането с 19 точки от 11 мача - с четири зад лидера Керамика Клеопатра и изостава от Ал Ахли (22 точки) и Ал Масри (19) по голова разлика.

"След консултации със спортния директор Джон Едуард, Бордът на клуба назначи бившия полузащитник Ахмед Абдел Рауф за временен старши треньор", се казва в изявление на клуба.

Очаква се Абдел Рауф да остане на поста до Суперкупата на Египет, която ще се проведе в ОАЕ по-късно този месец.

/ИК/

