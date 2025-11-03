ЦСКА 1948 не успя да победи Ботев във Враца и остана на пет точки от лидера в класирането на футболното първенство Левски

Първенство на България по футбол, мач от 14-ия кръг на efbet Лига между Ботев (Враца) и ЦСКА 1948:

Ботев (Враца) - ЦСКА 1948 - 0:0

стадион: "Христо Ботев", Враца

главен съдия: Георги Стоянов

жълти картони: Мамаду Диало, Елиас Франко, Фредерик Масиел, Зе Витор и Лаша Двали (ЦСКА 1948).

състав на Ботев: Димитър Евтимов, Ариан Кабаши, Божидар Чорбаджийски, Божидар Пенчев (71-Хосе Гайегос), Антоан Стоянов (78-Мартин Смоленски), Даниел Генов (90-Данило Полонски), Ромеш Ивей, Радослав Цонев, Милен Стоев, Иван Горанов (90-Мартин Дичев) и Владислав Найденов (78-Илия Юруков).

състав на ЦСКА 1948: Петър Маринов, Диего Медина, Андре Хофман, Лаша Двали, Огниен Гашвич (77-Зе Витор), Йоан Манян, Браян Собреро (84-Марто Бойчев), Борислав Цонев, Георги Русев, Мамаду Диало (84-Атанас Илиев) и Елиас Франко (67-Фредерик Масиел).

Ботев (Враца) и ЦСКА 1948 завършиха наравно 0:0 в последен мач от 14-ия кръг на българското първенство по футбол, с което "червените" съкратиха с точка изоставането си от лидера в класирането на efbet Лига Левски. Отборът на Иван Стоянов е с пет точки пасив от "сините" и води с шест на Лудогорец (Разград), който в неделя също направи нулево равенство, но срещу Черно море (Варна).

ЦСКА 1948 доминираше през първото полувреме на стадион "Христо Ботев" и направи първото положение още на старта, когато Георги Русев изведе Елиас Франко по лявото крило. Неговият удар обаче бе блокиран и в последствие спасен от Димитър Евтимов. Скоро след това и Петър Маринов трябваше да се намесва, избивайки точен шут от статично положение на Радослав Цонев.

В 16-ата минута Лаша Двали стреля с глава покрай лявата странична греда на Ботев, а Браян Собреро изпрати красив удар от воле в рамките на вратата, но Евтимов отново спаси. Истинският тест за стража дойде секунди по-късно, когато отби в гредата удар от далечно разстояние на Борислав Цонев, след което добавка на Франко бе блокирана от бранител на врачани.

Евтимов остана перфектен и през второто полувреме, благодарение на което двубоят завърши наравно 0:0. Така Ботев остана на седмо място в класирането с точка зад ЦСКА. В следващия кръг врачани ще срещнат осмия в класирането Локомотив (София), който има точка по-малко след победата си с 3:1 срещу Берое (Стара Загора) днес.

Основният голмайстор на "червените" Мамаду Диало получи жълт картон през второто полувреме и ще бъде наказан за следващия мач срещу Черно море (Варна). "Моряците" са на четвърто място в класирането на българското първенство с шест точки зад ЦСКА 1948.