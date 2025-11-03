Латвийският президент върна в парламента за преразглеждане закона за оттегляне на страната от Истанбулската конвенция

Президентът на Латвия Едгарс Ринкевичс върна за преразглеждане в парламента спорния закон за оттеглянето на страната от Истанбулската конвенция, предаде Франс прес.

Ратификацията и оттеглянето от Конвенцията по време на един и същи мандат на парламента "изпраща противоречиво послание както към латвийското общество, така и към международните съюзници", се казва в изявление на канцеларията на президента.

Това ще бъде "безпрецедентен акт в европейското правно пространство", а Латвия ще стане "първата държава член на ЕС, оттеглила се от международен договор за правата на човека", се добавя в изявлението.

Истанбулската конвенция, която бе ратифицирана от депутатите през ноември миналата година, изисква от подписалите я страни да прилагат мерките в документа, които имат за цел да сложат край на насилието срещу жени и домашното насилие, отбелязва АФП.

Година по-късно, на 30 октомври, мнозинството латвийски депутати, които осъдиха текста смятайки, че той насърчава прокарването на "джендър" идеологията и представлява "чуждестранна идеологическа намеса в ежедневния живот" на латвийците, гласуваха балтийската държава да се оттегли от Конвенцията, с което тя ще стане първата страна в ЕС, направила това.

Законът за оттеглянето беше внесен в парламента от опозицията, но беше подкрепен при гласуването и от няколко членове на дясноцентристката управляваща коалиция на министър-председателката Евика Силиня.

Председателката на парламента Дайга Миериня се противопостави на оттеглянето от Истанбулската конвенция.

Гласуването предизвика протести и големи улични демонстрации в страната. Над 60 000 латвийци подписаха петиция до президента, призоваваща го да не обнародва закона.

В чужбина Съветът на Европа заяви, че латвийският парламент изпраща "опасно послание" за правата на жените, гласувайки оттегляне от договора.

"Това е безпрецедентна и много тревожна стъпка назад за правата на жените и правата на човека в Европа", заяви в петък председателят на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) Теодорос Русопулос.