Подробно търсене

Латвийският президент върна в парламента за преразглеждане закона за оттегляне на страната от Истанбулската конвенция

Валерия Динкова
Латвийският президент върна в парламента за преразглеждане закона за оттегляне на страната от Истанбулската конвенция
Латвийският президент върна в парламента за преразглеждане закона за оттегляне на страната от Истанбулската конвенция
Президентът на Латвия Едгарс Ринкевичс. Снимка: AP Photo/Roman Koksarov
Рига,  
03.11.2025 20:18
 (БТА)

Президентът на Латвия Едгарс Ринкевичс върна за преразглеждане в парламента спорния закон за оттеглянето на страната от Истанбулската конвенция, предаде Франс прес.

Ратификацията и оттеглянето от Конвенцията по време на един и същи мандат на парламента "изпраща противоречиво послание както към латвийското общество, така и към международните съюзници", се казва в изявление на канцеларията на президента.

Това ще бъде "безпрецедентен акт в европейското правно пространство", а Латвия ще стане "първата държава член на ЕС, оттеглила се от международен договор за правата на човека", се добавя в изявлението.

Истанбулската конвенция, която бе ратифицирана от депутатите през ноември миналата година, изисква от подписалите я страни да прилагат мерките в документа, които имат за цел да сложат край на насилието срещу жени и домашното насилие, отбелязва АФП.  

Година по-късно, на 30 октомври, мнозинството латвийски депутати, които осъдиха текста смятайки, че той насърчава прокарването на "джендър" идеологията и представлява "чуждестранна идеологическа намеса в ежедневния живот" на латвийците, гласуваха балтийската държава да се оттегли от Конвенцията, с което тя ще стане първата страна в ЕС, направила това.

Законът за оттеглянето беше внесен в парламента от опозицията, но беше подкрепен при гласуването и от няколко членове на дясноцентристката управляваща коалиция на министър-председателката Евика Силиня.

Председателката на парламента Дайга Миериня се противопостави на оттеглянето от Истанбулската конвенция.

Гласуването предизвика протести и големи улични демонстрации в страната. Над 60 000 латвийци подписаха петиция до президента, призоваваща го да не обнародва закона.

В чужбина Съветът на Европа заяви, че латвийският парламент изпраща "опасно послание" за правата на жените, гласувайки оттегляне от договора.

"Това е безпрецедентна и много тревожна стъпка назад за правата на жените и правата на човека в Европа", заяви в петък председателят на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) Теодорос Русопулос.

/ВС/

Свързани новини

25.01.2024 13:55

Чешкият Сенат отхвърли ратифицирането на Истанбулската конвенция

Членовете на горната камара в чешкия парламент - Сената - гласуваха против ратифицирането на международен договор за правата на жените, известен като Истанбулска конвенция, предаде Асошиейтед прес.
03.12.2021 00:00

ЕК ще предложи задължителни правила за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие

Това са няколко идеи, повдигнати от граждани на Европейския съюз в многоезичната дигитална платформа на Конференцията за бъдещето на Европа, отворена за мнения и коментари какво да се промени в ЕС и какъв да бъде съюзът през 2050 година. Друга тема,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:15 на 03.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация