Сирийският президент се очаква да посети Вашингтон, каза пратеникът на САЩ за Сирия

Любомир Мартинов
Ахмед аш Шараа. (AP Photo/Richard Drew)
Манама,  
01.11.2025 17:27
Специалният пратеник на Съединените щати за Сирия Том Барак каза днес, че сирийският президент Ахмед аш Шараа се очаква да посети Вашингтон, предаде Ройтерс.

Той изрази надежда, че по време на визитата Сирия ще се присъедини към предвожданата от САЩ коалиция срещу групировката "Ислямска държава". Барак говори в кулоарите на международна конференция по сигурността и геополитиката в Бахрейн.

Президентът на Сирия посети САЩ в края на септември, за да участва в Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Аш Шараа ръководи Сирия, откакто през декември миналата година ислямистката му групировка "Хаят Тахрир аш Шам" свали от власт тогавашния президент Башар Асад. Присъствието му на Общото събрание на ООН бе първото участие на сирийски държавен глава на форума от 1967 г. насам.

