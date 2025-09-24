Сирийският лидер Ахмед аш Шараа говори за първи път пред Общото събрание на ООН

site.btaСирийският лидер Ахмед аш Шараа говори за първи път пред Общото събрание на ООН
Сирийският лидер Ахмед аш Шараа говори днес за първи път пред Общото събрание на ООН. Словото му бе изцяло посветено на ситуацията в страната му, смяната на властта и гражданската война в Сирия, продължила 14 години.
В речта си той заяви, че „сирийската история е история, която буди емоции, в която болката се преплита с надеждата.“
„Нашата история е урок, извлечен от историята, истинско отражение на благородните човешки ценности“, каза Аш Шараа.
Той разказа в речта си за трудния период под управлението на бившия лидер Башар Асад, за прехода и смяната на властта.
„Нашият народ понасяше потисничество, тирания и лишения в продължение на дълги години, докато не се надигна, за да поиска свобода и достойнство – само за да бъде посрещнат с убийства, изтезания, палежи, изнасилвания и изселвания“, подчерта сирийският лидер.
„Хората нямаха друг избор, освен да се мобилизират и да се подготвят за голямата историческа конфронтация чрез бърза военна операция, която свали система на потисничество“, каза той.
„Това беше операция, изпълнена с милост, доброта, прошка и помирение“, заяви Аш Шараа от трибуната на ООН.
„Ние триумфирахме за всички вас, за целия свят. Ние триумфирахме за бъдещето на нашите и вашите деца“, посочи Аш Шараа.
Сирийският лидер обясни, че благодарение на тази победа, Сирия се е превърнала в „историческа възможност за мир, стабилност и просперитет за себе си и за целия регион.“
Аш Шараа говори и за връзките между Сирия и Обединените нации.
„Държавата ни даде на ООН необходимото разрешение да проведе свои собствени разследвания – и двете стигнаха до едни и същи прозрачни заключения, безпрецедентни в нашата история“, заяви той.
„Сирийската история не е приключила. Тя продължава да пише нова глава, озаглавена: мир, просперитет и развитие“, заключи сирийският лидер Аш Шараа.
Шараа, който през декември поведе бунт срещу режима на Башар Асад и пое властта в Сирия, се стреми да реинтегрира Сирия в международната общност. Присъствието му на Общото събрание на ООН представлява първото участие на сирийски държавен глава на форума от 1967 г. насам.
По-рано стана ясно, че сирийците са напът да завършат нова и важна стъпка в прехода на страната след свалянето на режима на Башар Асад миналата година – формирането на преходно законодателно събрание.
На 5 октомври в страната ще бъдат произведени първите избори, провеждани след повече от четири десетилетия авторитарно управление на Сирия при фамилията Асад и десетилетие на брутална гражданска война.
Преди това сирийският лидер Ахмед аш Шараа призова САЩ да отменят санкциите срещу страната му, известни като "Закона за Цезар".
